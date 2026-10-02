Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Zemljotres magnitude 3,0 stepena po Rihterovoj skali registrovan je u petak, 2. oktobra 2026. godine, u 6:59 časova na području Hrvatske.

Prema dostupnim podacima, epicentar potresa nalazio se u blizini Jastrebarskog, južno od Zagreba, na koordinatama 45.4381 geografske širine i 16.1825 geografske dužine.

Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), hipocentar zemljotresa bio je na dubini od oko 12,2 kilometra.

Za sada nema informacija o materijalnoj šteti niti o povređenima, a nadležne službe prate situaciju na terenu.