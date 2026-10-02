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Dino Ljutić (42) osuđen je na tri i po godine zatvora od strane Opštinskog krivičnog suda u Zagrebu zbog prevare i pranja novca. Sud je utvrdio da je prokockao novac prikupljen u humanitarnoj akciji za lečenje svoje supruge Ane-Mari.

Pored zatvorske kazne, naloženo mu je da u državni budžet uplati 579.720,19 evra, koliko je potrošio na kockanje. Sedam meseci provedenih u pritvoru biće mu uračunato u kaznu, a oslobođen je plaćanja sudskih troškova, piše Jutarnji list.

Slučaj se tiče humanitarne kampanje "Hrabra žena želi da živi", koju je Ljutić pokrenuo za svoju teško bolesnu suprugu. Njegova supruga je preminula nakon pokretanja kampanje. Iako je tokom suđenja više puta negirao krivicu, na kraju je u sudnici izneo detaljnu odbranu.

"Moj život se raspao"

"Moram reći da mi se život praktično raspao u jednom danu. Nijedan moj postupak, niti postupak mojih prijatelja, nije pokrenut da bih bilo koga prevario, već da bih pomogao svojoj ženi", rekao je Ljutić u svoju odbranu.

Opisao je situaciju iz 2017. godine, kada je njegova supruga ostala stopostotni invalid nakon teške dijagnoze, a i sin je imao zdravstvenih problema. "Imao sam 33 godine i to nikome ne bih poželeo. Funkcionisao sam kao robot i brinuo se kako da preživim", rekao je.

Objasnio je da je postao depresivan i anksiozan. U potrazi za lekom za suprugu, trošio je novac na razne metode, uključujući bioenergetiku i skupe lekove na recept bez računa. Okrenuo se kockanju, kako je naveo, jer nije mogao da spava noću.

"Iskočila mi je reklama za onlajn igre, pa sam kliknuo na nju. Ljudi se tamo druže i komuniciraju. Nisam razmišljao o obavezama i sve je počelo nevino, zarad druženja. A onda sam morao da igram za novac. Samo sam tražio način da usmerim svoje misli negde da pobegnem od svega", rekao je Ljutić na sudu.

"Zatvor me je promenio i sve sam razumeo"

Ljutić je izrazio kajanje i izvinio se javnosti. "Srećom, tada sam završio u istražnom zatvoru jer bih inače i danas bio u nevolji. Zatvor me je promenio i sve sam razumeo. Ne mogu da opišem koliko žalim jer nisam smeo to da uradim. Držim se obećanja koje sam dao svojoj ženi na samrti, a to je da ću učiniti sve da odgajim našu decu. Dovoljna mi je kazna što mi je supruga umrla", rekao je.

Prema optužnici, Ljutić je od 22. novembra 2019. do 19. juna 2020. godine zloupotrebljavao novac sa računa na koje su primane donacije.

Više od 4,3 miliona kuna (oko 579.000 evra) je uplaćeno na njegove račune. Tužilaštvo ga je teretilo da je veliki deo ovog iznosa prebacio na račune pružalaca usluga kockanja.

Deo novca, oko 1,75 miliona kuna, prebacio je sa računa kladionice nazad na svoj privatni račun kako bi prikrio njegovo poreklo i nastavio da ga nepravilno troši, što je tužilaštvo okarakterisalo kao pranje novca.

"Nije bio zavisan od kockanja"

Finansijski stručnjak Rodoljub Prpić objasnio je na sudu tok novca. Potvrdio je da je na Ljutićeve račune uplaćeno ukupno 4,36 miliona kuna donacija (579.929 evra). Od toga je 4,2 miliona kuna (558.165 evra) isplaćeno za kockanje. Veštak je naveo da je Ljutić takođe ostvario dobitke od oko 1,7 miliona kuna, tako da je ukupni trošak kockanja iznosio preko 2,44 miliona kuna.

Psihijatrijski veštak Davor Zdunić procenio je da Ljutić u vreme zločina nije bio zavisan od kockanja, ali da je imao sklonost ka ovoj štetnoj navici. "Ono što kaže da mu je to izduvni ventil su informacije kojima verujem, ali objektivno ne mogu ni da potvrdim ni da isključim", objasnio je veštak.