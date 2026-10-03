PUCNJAVA U ZAGREBU! Iz automobila u pokretu otvorena vatra prema kući, ispred bila žena s porodicom!
- Oštećeni su zid kuće i staklo na parkiranom automobilu, a niko nije povređen
- Policija je brzo pronašla i privela osumnjičene na više lokacija u Zagrebu, a istraga je u toku
U jučerašnjem incidentu u Dubravi, 37-godišnjak je iz vozila u pokretu ispalio nekoliko hitaca prema kući, a policija je brzo identifikovala i privela osumnjičene, među kojima je i vozač.
- Juče, 2. oktobra oko 18 sati, u Dubravi, na Vukomerečkoj cesti, prema do sada utvrđenim informacijama, 37-godišnjak je iz vozila u pokretu ispalio nekoliko hitaca u pravcu kuće, ispred koje se nalazila 28-godišnjakinja sa nekoliko članova porodice. Tom prilikom oštećeni su zid kuće, kao i staklo na njenom parkiranom automobilu zagrebačkih registarskih oznaka - saopštila je jutros zagrebačka policija.
Vozač i osobe koje su se nalazile u vozilu iz kojeg je ispaljeno nekoliko hitaca pobegli su sa mesta događaja.
Zahvaljujući brzoj reakciji zagrebačke policije, pronađene su osobe za koje se sumnja da su se nalazile u vozilu. One su pronađene na različitim lokacijama u Zagrebui privedene u službene prostorije radi kriminalističkog istraživanja, koje je u toku.
Prema do sada utvrđenim informacijama, sumnja se da je vozilom upravljao 36-godišnjak, dok su se u njemu nalazili članovi njegove porodice. U incidentu nije bilo povređenih osoba.
(Kurir.rs/Večernji.hr)