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U jučerašnjem incidentu u Dubravi, 37-godišnjak je iz vozila u pokretu ispalio nekoliko hitaca prema kući, a policija je brzo identifikovala i privela osumnjičene, među kojima je i vozač.

- Juče, 2. oktobra oko 18 sati, u Dubravi, na Vukomerečkoj cesti, prema do sada utvrđenim informacijama, 37-godišnjak je iz vozila u pokretu ispalio nekoliko hitaca u pravcu kuće, ispred koje se nalazila 28-godišnjakinja sa nekoliko članova porodice. Tom prilikom oštećeni su zid kuće, kao i staklo na njenom parkiranom automobilu zagrebačkih registarskih oznaka - saopštila je jutros zagrebačka policija.

Vozač i osobe koje su se nalazile u vozilu iz kojeg je ispaljeno nekoliko hitaca pobegli su sa mesta događaja.

Zahvaljujući brzoj reakciji zagrebačke policije, pronađene su osobe za koje se sumnja da su se nalazile u vozilu. One su pronađene na različitim lokacijama u Zagrebui privedene u službene prostorije radi kriminalističkog istraživanja, koje je u toku.