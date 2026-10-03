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Smrt 27-godišnjeg hrvatskog preduzetnika Filipa Mihalića, poznatijeg pod nadimkom "Korona Kid", i više od dva meseca kasnije prati niz neobičnih okolnosti i pitanja na koja javnost još nije dobila potpune odgovore.

Mihalić je preminuo 19. jula u Dominikanskoj Republici, neposredno pre početka suđenja u Hrvatskoj zbog afere sa više od 1,3 miliona navodno falsifikovanih testova na koronavirus. Prve informacije o njegovoj smrti bile su kontradiktorne, hrvatske institucije u početku nisu imale zvaničnu potvrdu, uzrok smrti nije javno objavljen, a dodatne sumnje izazvala je sahrana održana nekoliko dana pre javno najavljenog termina.

Ko je bio "Korona Kid"?

Mihalić, preduzetnik iz Gornjeg Kneginca kod Varaždina, počeo je da se bavi biznisom još kao srednjoškolac, a tokom pandemije koronavirusa poslovanje je proširio na medicinsku opremu i brze antigenske testove.

Upravo zbog tog posla dospeo je u središte velike afere.

Hrvatsko tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv njega i njegovog oca Anđelka Mihalića, nekadašnjeg poslanika HDZ-a. Teretili su ih da su od avgusta 2022. do maja 2023. organizovali proizvodnju neoriginalnih testova u fabrici u Istanbulu, koji su oponašali originalne proizvode.

Prema optužnici, radilo se o više od 1,3 miliona testova, dok je protivpravno stečena korist procenjena na gotovo 450.000 evra. Filip Mihalić bio je optužen i za pranje novca.

Mihalić je ranije duže vreme boravio u Kolumbiji, a hrvatski mediji navodili su da je tamo proveo oko godinu i po dana. Početkom 2025. bio mu je određen istražni zatvor.

Iznenadna smrt na Karibima

Vest o njegovoj smrti pojavila se 21. jula 2026. godine. U prvim izveštajima čak nije bilo potpuno jasno gde je preminuo, jer se prvobitno pominjala Kolumbija, dok su kasnije informacije ukazivale na Dominikansku Republiku.

Hrvatsko Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova tada je saopštilo da još nema zvaničnu potvrdu smrti i da su provere u toku.

Prema informacijama koje je porodica kasnije dobila, Mihalić se tokom izlaska povredio i zbog toga potražio lekarsku pomoć. Nakon što mu je pružena terapija, pušten je na kućno lečenje.

Nedugo potom, 19. jula, iznenada mu je pozlilo i preminuo je. Njegovi roditelji su nekoliko dana kasnije otputovali u Dominikansku Republiku kako bi preuzeli telo.

Međutim, tačan medicinski uzrok njegove smrti nije javno razjašnjen.

Foto: Printscreen

Sahrana dodatno podgrejala misteriju

Nove nedoumice pojavile su se krajem avgusta.

Mihalićev poslednji ispraćaj na varaždinskom groblju bio je javno najavljen za petak, 28. avgust. Međutim, sahrana je održana tri dana ranije, u utorak, bez prisustva javnosti.

Od Mihalića su se oprostili članovi porodice i najbliži prijatelji. Prema lokalnim medijima, termin je promenjen upravo kako bi sahrana ostala privatna.

Kombinacija tajne sahrane, njegove mladosti, neobjavljenog uzroka smrti, prvobitnog nedostatka zvanične potvrde i činjenice da ga je u Hrvatskoj čekalo suđenje dovela je do pojave različitih teorija o tome šta se zaista dogodilo.

Ipak, za tvrdnje da je Mihalić lažirao sopstvenu smrt nema dokaza.

Ministarstvo proverilo dokumente

Hrvatsko Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova naknadno je saopštilo da je prilikom izdavanja dozvole za prenos posmrtnih ostataka dobilo zvaničnu dokumentaciju vlasti Dominikanske Republike.

Među dokumentima su bili izvod iz matične knjige umrlih koji je izdala dominikanska Nacionalna agencija za matične evidencije i potvrda tamošnjeg Ministarstva javnog zdravlja potrebna za prenos posmrtnih ostataka.

Ministarstvo je navelo i da je autentičnost dokumenata proverena preko zvaničnih sistema nadležnih institucija Dominikanske Republike. Dokumentacija i prikupljene informacije prosleđene su hrvatskom MUP-u i Državnom tužilaštvu.

Zbog toga najveća misterija slučaja više nije pitanje da li je Mihalić zaista preminuo, već šta je dovelo do iznenadne smrti 27-godišnjaka.