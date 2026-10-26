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Zagrebačka policija objavila je detalje teške saobraćajne nesreće koja se dogodila u nedelju u Novom Zagrebu, u kojoj je život izgubio biciklista (88).

Za izazivanje nesreće sumnjiči se vozač Poršea (78), koji će biti predat pritvorskom nadzorniku. Nesreća se dogodila u nedelju, 25. oktobra, oko 14:25 časova u Vatikanskom ulici. Prema rezultatima policijske istrage, 78-godišnjak je vozio Porše zagrebačkih registarskih oznaka, krećući se ka zapadu, brzinom od 70 do 90 kilometara na sat na delu puta gde je ograničenje brzine 40 km/h.

Dolaskom do raskrsnice sa Ulicom svetog Mateje, u blizini stuba javne rasvete, naleteo je na 88-godišnjaka koji je prelazio Vatikansku ulicu na biciklu marke Corratec preko obeleženog pešačkog prelaza. Sila udara je odbacila biciklistu i njegov bicikl ka zapadu, a on je preminuo na mestu nesreće od zadobijenih povreda.

Policija je takođe utvrdila nepravilnosti u ponašanju bicikliste. Naime, 88-godišnjak se prethodno vozio trotoarom na delu puta bez biciklističke staze, umesto desnom ivicom puta. Prilikom prelaska Vatikanske ulice nije sišao sa bicikla i gurnuo ga preko pešačkog prelaza, kako je bio dužan, niti je obraćao pažnju na udaljenost i brzinu vozila koja su mu se približavala.

Zbog istrage, saobraćaj u Vatikanskom ulici bio je zatvoren od 14:40 do 18:15 časova, a vozila su preusmerena na obilazne rute.