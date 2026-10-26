TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA U ZAGREBU! Vozač (78) divljao poršeom, pa na pešačkom usmrtio biciklistu (88)!
- U Novom Zagrebu poginuo je 88-godišnji biciklista kada je na njega na pešačkom prelazu naleteo 78-godišnji vozač Poršea.
- Policija navodi da je vozač vozio 70 do 90 km/h na delu puta gde je ograničenje 40, pa će biti krivično prijavljen i predat pritvorskom nadzorniku.
Zagrebačka policija objavila je detalje teške saobraćajne nesreće koja se dogodila u nedelju u Novom Zagrebu, u kojoj je život izgubio biciklista (88).
Za izazivanje nesreće sumnjiči se vozač Poršea (78), koji će biti predat pritvorskom nadzorniku. Nesreća se dogodila u nedelju, 25. oktobra, oko 14:25 časova u Vatikanskom ulici. Prema rezultatima policijske istrage, 78-godišnjak je vozio Porše zagrebačkih registarskih oznaka, krećući se ka zapadu, brzinom od 70 do 90 kilometara na sat na delu puta gde je ograničenje brzine 40 km/h.
Dolaskom do raskrsnice sa Ulicom svetog Mateje, u blizini stuba javne rasvete, naleteo je na 88-godišnjaka koji je prelazio Vatikansku ulicu na biciklu marke Corratec preko obeleženog pešačkog prelaza. Sila udara je odbacila biciklistu i njegov bicikl ka zapadu, a on je preminuo na mestu nesreće od zadobijenih povreda.
Policija je takođe utvrdila nepravilnosti u ponašanju bicikliste. Naime, 88-godišnjak se prethodno vozio trotoarom na delu puta bez biciklističke staze, umesto desnom ivicom puta. Prilikom prelaska Vatikanske ulice nije sišao sa bicikla i gurnuo ga preko pešačkog prelaza, kako je bio dužan, niti je obraćao pažnju na udaljenost i brzinu vozila koja su mu se približavala.
Zbog istrage, saobraćaj u Vatikanskom ulici bio je zatvoren od 14:40 do 18:15 časova, a vozila su preusmerena na obilazne rute.
Telo preminulog bicikliste prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu. Protiv 78-godišnjeg vozača Poršea biće podneta krivična prijava nadležnom državnom tužilaštvu u Velikoj Gorici zbog sumnje da je počinio krivično delo izazivanja saobraćajne nezgode, prema članu 227. Krivičnog zakona. Nakon toga, biće predat pritvorskom nadzorniku.
(Kurir.rs/Večernji)