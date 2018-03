HRVATI SE ŠEGAČE S NOVIM AVIONIMA: Toliko su stari da kad su oni proizvedeni još nije postojala ni Hrvatska!

Vest o kupovini novih boorbenih aviona odjeknula je u hrvatskim medijima, a svi posebno komentarišu njihovu godinu proizvodnje.

"Kao što dosad već verovatno znate, izraelski avioni koje će Hrvatska gotovo sigurno kupiti baš su jako stari. Zna se da su proizvedeni pre nekih 30 godina, dakle negde oko ozbiljno daleke 1988. godine", navodi Telegram.

Kako bi "dočarali" koliko su avioni stari, ovaj portal pobrojio je nekoliko stvari koje su se dogodile kada su proizvedeni:

- Kad su avioni proizvedeni, još nije postojala Hrvatska. Nije postojao ni HDZ.

- U to vreme još nismo imali internet, on je došao 4 godine kasnije.

- Tih osamdesetih imali smo dvostruko veći BDP od Irske.

- Dok su se proizvodili avioni, poslednji put je održan slet povodnom Dana mladosti.

- Najki je te godine izmislio slogan "Just do it".

- Srebra krila išla su na Evroviziju sa pesmom "Mangup".

- Jugoslavija je bila druga na Olimpijskim igrama, a iza nas je kao treća bila Amerika.

Kurir.rs/ Telegram.hr

