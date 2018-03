NJIHOVA LJUBAV TRAJE 16 GODINA: Klepetan se vratio svojoj Malenoj!

Klepetan je jutros oko 10.30 sletio u gnezdo na krovu dvorišne zgrade brodskovaroške škole, a Malena ga je dočekala raširenih krila i veselim klepetanjem.

"Očekivao sam ga kroz koji dan, ali eto, stigao je. Svi smo srećni, i Malena i ja, brojni prijatelji i poznanici su me već zvali i pitali da li je Klepetan stigao. Verovao sam da će se to dogoditi ovih dana, pa me je ovo malo i iznenadilo, ali prijatno", kaže penzionisani školski domar Stjepan Vokić, koji se o Malenoj i Klepetanu i njihovim potomcima punih 16 godina brine s puno ljubavi i nesebično, od svoje skromne penzije i uz pomoć dobrih ljudi.

"Istina, Klepetan poslednjih godina kasni nekih 3 ili 4 dana u odnosu na godine kad je bio mlađi. Put je dug, više od 13.000 kilometara, treba to preleteti i izbeći brojne zamke. Poslednjih godina kasnio je i po nedelju, dve, pa ga i nisam danas očekivao, ali je najvažnije da je srećno stigao, da je opet tu i da se ova prelepa priča nastavlja. Niko srećniji od Malene i Klepetana, naravno i mene. Sreća i ljubav, posle duge jeseni i zime, opet stanuje u našem dvorištu", priča Stjepan sav srećan i pomalo zatečen iznenadnim Klepetanovim dolaskom.

Do sada su Klepetan i Malena, uz Stjepanovu svesrdnu pomoć, odgajili čak 54 ptića, što je pravi raritet, i to svetskih razmera, kada je reč o rodama i njihovim potomcima.

"Sada meni valja na posao, trebaće skoro svakog dana na kanale i ribnjake po ribu, a trebaće i više hrane kroz mesec-dva, kada mlade rode dođu na svet. Zato se nadam pomoći i donacijama dobrih ljudi. Opet će u Klepetanovom i Maleninom gnezdu biti novih potomaka i svakodnevnog veselog klepetanja", zaključuje Vokić.

Na posao se, iako gladan, umoran i prljav od dugog puta, odmah dao i Klepetan. Smesta je počeo da sakuplja grane po obližnjoj livadi i da popravlja gnezdo da bi budućim ptićima bilo lepše.

