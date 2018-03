BRAČANIN OGORČEN NA PONAŠANJE POLICIJE: Terorišu celo ostrvo, ovo je Avganistan! Moj sin je mogao da pogine zbog njih

"Moj sin je bio u prekršaju, vozio je motor koji nije registrovan, i to ne poričem, ali zar je trebalo da pogine zbog 1.000 ili 2.000 kuna kazne? Ovo što su uradili brački policajci nije normalno, da se ovako iživljavaju nad detetom", ispričao je 39-godišnji Sebastian Nižetić iz mesta Novo Selo na Braču čiji je 17-godišnji sin juče popodne navodno umalo nastradao dok su ga u neoznačenom plavom "fordu" gonili policajci u civilu za koje on uopše nije znao da su policajci.

"Ja sam krenuo na posao kod oca i vozio sam motor, a onda sam video da se prema meni brzo spušta neki auto i da me ne udari, mogao sam samo da skrenem levo. I skrenuo sam, a auto je punim gas krenuo za mnom, vozili su jedno pola metra, metar iza mene, da sam zakočio, potegli bi me. Nastavio sam i onda sam se bacio preko neke gomile. Ja nisam uopšte zna da je to policija. Obrisao sam krv sa sebe, vidim nos slomljen i hteo sam da pođem do prijatelja.

Međutim, čujem neku mašinu i opet isti auto i krenuo sam nizbrdo. Neki mali je počeo da se trka sa mnom, počeo je da viče "pi...ka ti materina, ubiću te kad te uhvatim"... Oni nijednom nisu rekli da su policija, niti su izvadili značku, samo stoj, stoj", ispričao je 17-godišnjak kada je izašao iz splitske bolnice gde mu je utvrđen prelom nosa i brojne kontuzije po telu i rukama.

"Ponavljam, mali je kriv i normalno je da se kazni, ja sam i potpisao kaznu, ali zar treba tako da ga progone kao najvećeg kriminalca? Ima na Braču odličnih policajaca, ali ovo šta se događa je previše. Terorišu celo ostrvo, ovo više nije Brač nego Avganistan. Ne možeš 20 metata autom da prođeš da te ne zaustavljaju, ne može čovek zabavu u kući da napravi, odmah ti dolazi njih pet...", dodao je dečakov otac.



Iz splitske policije, naravno, potpuno suprotna priča.

"Policijski službenici su uočili motocikl kojim je upravljao muškarac, bez zaštitne kacige. Policijski službenik, u službenoj uniformi, pokušao je da ga zaustavi svetlećom Stop palicom. Vozač motocikla na kome nije bila postavljena registarska tablica, nije se zaustavio, već se motociklom dao u beg.

Policijski službenici su krenuli za njim. Dolaskom do neprohodnog dela vozač se bacio s motocikla, pa trčeći nastavio da beži. Utvrđeno je da se radi o maloletniku (17), kojeg su policijski službenici naknadno pronašli na adresi stanovanja, te mu je uručeno obaveštenje o počinjenim prekršajima", navodi se.

Policija je navela da je sankcionisan i 39-godišnjak kome je uručen prekršajni nalog jer je maloletniku dao vozilo na upravljanje.

