(VIDEO) U SLAVONSKOM BRODU KAO DA JE APOKALIPSA! CEO GRAD BEZ VODE ZA PIĆE: Redovi ogromni, prodavnice skoro prazne, a građani besni

Na terenu je trenutno sedam cisterni, što je za sada malo, jer se ne mogu pokriti svih 16 mesnih odbora.

"Radimo na proveri da se spojimo na istoku grada na vodovod koji dolazi s izvora u Sikirevcima, a pregovaramo s Davrom da pojača isporuku vode do Oriovca. Očekujemo da nam stignu kanisteri od 1000 litara koje ćemo raspodeliti na mikrolokacijama i iz robnih rezervi šestolitarske flaše koje ćemo deliti građanima. Čim stignu nalazi uzoraka vode koje je Zavod za javno zdravlje uzeo sinoć i poslao u Osijek objavićemo, a uzeti su uzorci i jutros. Nisam optimističan u pogledu nalaza, i sve dok ne bude voda zdravstveno ispravna u Fabrici vode na Jelasu, nećemo je dati građanima da piju", rekao je Mirko Duspara, odgovorivši na pitanje jedne sugrađanke koja je rekla da je za kupovnu vodu dala 500 kuna i pitala ko će joj to nadoknaditi.

"Ako se utvrdi da je za ovu situaciju odgovoran Kroduks, Grad će podneti tužbu kojom će se tražiti obeštećenje građana", rekao je Duspara.

Gradonačelnika je u subotu ujutru telefonom nazvao i Andrej Plenković, predsednik Vlade, zanimao se kakva je situacija, pa je obećao da će učiniti sve da se u ovom trenutku pomogne građanima Slavonskog Broda. Iz Vlade je najavljeno kako će ministar zaštite okoline i energetike Tomislav Ćorić, ministar zdravlja Milan Kujundžić i premijer Andrej Plenković u 14 sati održati sednicu Štaba civilne zaštite.

Volonteri Hrvatskog Crvenog krsta rano jutros dostavili su gotovo 9.000 litara vode u flašama slabo pokretnim stanovnicima Slavonskog Broda i okolnih naselja koji su ostali bez pijaće vode.



"Za sve ostale građane osigurane su cisterne s pitkom vodom, pa Crveni krst moli sve one građane koji su pokretni da na cisternama u gradu sami osiguraju vodu jer je naš prvi zadatak da se pobrinemo za one koji do vode za piće ne mogu sami", poručuju.



Ako se problemi s vodom na brodskom području nastave, Crveni krst u kratkom roku spreman je da dostavi još 20.000 litara.

