ZLOČIN KOJI JE POTRESAO REGION: Devojčica (15) se NE KAJE za to što je UBILA malog Denisa (3)

Tinejdžerka, koja je u vreme zločina imala 14 godina i bila štićenica doma za nezbrinutu decu u Puli, žalila se da su joj povređena ustavna prava kada joj je produžen istražni zatvor, u komu se nalazi od 24. maja 2017.

Ustavni sud odlučio je da će morati da ostane u istražnom zatvoru.

"Iz pribavljenog nalaza i mišljenja veštaka psihologa i psihijatra iz jula 2017. sledi da imenovana maloletnica ne pokazuje krivicu i kajanje zbog konkretnog događaja, nego zamera sebi što je u zatvoru", navodi se u odluci Ustavnog suda. Dodaje se da je tokom ispitivanja ta devojčica detaljno opisivala pripreme za ubistvo deteta, samo ubistvo i pokušaje njegovog prikrivanja.

Ova maloletnica se u tekstu naziva "maloletna X", ali neki mediji su u vreme zločina javili da je reč o izvesnoj Marijani L.

Ti događaji trajali su dugo, navodi Ustavni sud, a tinejdžerka saučesnica ubistva "nije opisivala osećaj straha, promišljanje o negativnim posledicama događaja", niti se u njenom opisu toga ubistva vidi da su događaji bili impulsivni, "čime je ispoljila hladnokrvnost, manjak empatije i bezosećajnost, kao i nemanje straha, što u osnovi razvoja predstavlja poremećaj ličnosti antisocijalnog tipa", stoji u dokumentu Ustavnog suda.

Dalje se navodi da je devojčica u istražnom zatvoru zbog osnovane sumnje da bi opet mogla da počini teško krivično delo.

"Ispoljila je upornost pri počinjenju krivičnog dela, zatim kada se ima u vidu da je imenovana zbog složenih porodičnih prilika boravila u hraniteljskim porodicama i vaspitnim ustanovama, što nije dalo pozitivan efekat, već je odatle bežala, a sve su to okolnosti koje po svom značaju i zbiru predstavljaju upravo one posebne okolnosti iz čl. 123. st. 1. tačka 3. ZKP/08, koje upućuju na to da bi mogla da počini teže krivično delo, što i jeste razlog za dalju primenu mere istražnog zatvora prema imenovanoj maloletnici", smatra Ustavni sud i odbija da istražni zatvor zameni blažom merom.

Čedomorka Kjara Rojnić

Podsetimo, glavnooptužena u ovom stravičnom slučaju je Kjara Rojnić (33), koja je 23. maja 2017. godine uz pomoć maloletne pomagačice jastukom ugušila vlastitog sina Denisa (3). Malom Denisu stavile su jastuk preko lica i gušile ga njime dok nije preminuo. Zatim su njegovo beživotno telo umotale u deku, kolicima ga odvezle do zabačene plaže i ostavile telo u plićaku da izgleda kao da se utopio.

Šest sati kasnije, "zabrinuta" majka Kjara Rojnić ušetala je u stanicu policije u Puli i prijavila nestanak sina. Priča joj je bila toliko šuplja da su policajci odmah posumnjali u nju, a ona se ubrzo i slomila i priznala zločin. Dečakovo telo je pronađeno prema uputstvima koje je dala policajcima, a obdukcija je pokazala da je mališan ugušen, to jest da se nije utopio.

U slučaju je optužen i Ademi Burim (30), koji je u vreme zločina imao 29 godina, kog optužnica tereti za to što nije prijavio krivično delo i tako je počinio krivičnog dela protiv pravosuđa.

