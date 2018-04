SKANDAL U AVIONU KROACIJA ERLAJNZA: Tokom leta putnicima na glavu curila voda!

Iz domaće avio-kompanije kažu objašnjavaju da se to dogodilo zbog vremenskih uslova tog dana i da to nije ništa neobično. Usput su se izvinili putnicima na neprijatnosti.



"Na navedenom letu došlo je do curenja vode iz pregrada za prtljag kao posledica izvanrednih vremenskih uvjeta, koji su rezultirali kondenzacijom vlage između gornje oplate zrakoplova i izolacije putničke kabine.

Naime, u noći sa 20. na 21. mart u Splitu, gde je avion Q400 bio na noćenju, bili su vrlo loši vremenski uslovi, a posle toga je došlo do zagrevanja putničke kabine tokom obavljanja prvoga dnevnog leta, što je uzrokovalo kondenzaciju.

U takvim izuzetnim vremenskim uslovima slične situacije su imali drugi avioprevoznici koji u floti koriste avione Q400, što znači da nije reč o grešci u sistemu održavanja aviona.



Na istom letu bio je deaktiviran sistem za tekuću vodu. Naime, Kroacija erlajnz tokom hladnih meseci obavlja deaktivaciju sistema tekuće vode na avionima Dash 8-Q400 u skladu sa preporukama proizvođača.

Kurir.rs/Index.hr

Foto printscreen

Kurir

Autor: Kurir