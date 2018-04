OTAC MONSTRUM UMALO OSTAO BEZ DETETA: Zaključao bebu u kolima i otišao u kafić, ali je najstrašnija njegova reakcija kada je uhvaćen

Iako temperature još nisu dostigle letnji nivo, u zatvorenom autu parkiranom na suncu, temperatura se može popeti i do 30 stepeni Celzijusa.

Slučajni prolaznik koji je auto i malo dete u njemu primetio u splitskoj četvrti Zvončac, kaže kako su svi prozori bili zatvoreni i da nije bilo dotoka svežeg vazduha, dok je dete ležalo u svom autosedištu skroz nepomično.

"Poslepodne sam izašao da prošetam. Bio je lep i prilično topao dan. Šetao sam preko parka na Zvončacu i na povratku kući kroz staklo primetio bebu u automobilu. Nisam mogao da verujem da je nekome palo na pamet da ostavi tako malo dete bez nadzora, pa makar i na kratko. Stajao sam neko vreme pored automobila misleći da će se neko pojaviti, ali ništa se nije događalo", ispričao je za Vijesti.hr vidno potresen građanin.

"Nama odraslima ponekad je mučno da sednemo u zagrejan automobil, a zamislite kako je bilo detetu za koje bih procenio da nema više od dve godine. Na trenutak sam mislio da beba ne diše, slina mu je curila iz usta. Možda je samo spavalo, ne znam", rekao je Splićanin koji je zvao policiju.

Ali, pre nego što je došla policija, pojavio se otac i tom prilikom je počeo da galami na desetak okupljenih građana.

"Rekao je da on nije kriminalac i da od*ebemo od njegovog sina. Bio je jako bahat, a mislim da je bio u obližnjem kafiću uz more na kafi. Zvončac je inače omiljena vikend destinacija za odmor. Ne znam koliko je to sve skupa moglo da traje, ali do automobila nije došetao zabrinuto ili u brzom hodu. Uostalom radilo se o nedelji poslepodne. Teško da je obavljao išta službeno", rekao je zabrinuti građanin.

Kad je policija došla na mesto događaja, bahatog oca i automobila s detetom više nije bilo pa nisu mogli da urade uviđaj Ali, iz policije su poručili da se ovaj nesavesni otac neće tako lako izvući.

"Trebalo bi da istražimo čitav slučaj i da vidimo da li ima potrebe za postupanjem tj. prijavom nadležnim organima. Ovde se prvenstveno radi o zaštiti i integritetu deteta. Mogu samo reći da imamo sve potrebne informacije", izjavio je neimenovani izvor iz policije.

