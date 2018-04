AGFERA AGROKOR: Sud u Londonu 20. aprila o izručenju Todorića Hrvatskoj!

Tim povodom, Todorić je u izjavi dostavljenoj Tanjugu, rekao da će taj proces još dugo trajati jer na prvostepenu odluku suda postoji pravo žalbe, dok je proces koji se vodi protiv njega u Hrvatskoj ocenio kao "veliku katastrofu i sramotu za tu državu".

"Postupak pred ovim sudom (u Londonu) će još dugo trajati i biće odlučivano i o žalbama, tako da nije vreme da sada komentarišem", naveo je Todorić, upitan kakvu odluku suda očekuje povodom zahteva za izručenje.

On je naveo da je u Engleskoj ostvario svoj cilj, jer je, kako kaže, dobio neko vreme da štiti svoja ljudska prava. Upitan kako vidi optužnicu protiv njega, Todorić je naveo da je to "katastrofa i sramota Hrvatske".

"Prave katastrofu. To je sramota nad sramotama, to je velilo neznanje i toliko bezočno uništavanje imovine, kapitala, kršenje Ustava, zakona, i svega ostalog i neverovatno je da se to može desiti u članici Evropske unije, ali se dešava", naveo je Todorić.

