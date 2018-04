ZADARSKI KUVAR JE GODINU DANA BIO GASTARBAJTER: Po povratku ima samo jednu poruku - nikada više u Austriju!

Godinu dana je proveo u Austriji jer je njegovoj porodici u tom trenutku trebala ekstra zarada. Odradio je svoje i nijednog trenutka nije pomislio da se napusti Zadar sa svojom porodicom.

Danas, istina, malo manje nego pre par godina, još uvek mnogi kukaju o odlasku iz Hrvatske, prema zemljama zapadne Evrope gledaju kao mestu spasenja, a da nisu svesni da je skupa cena koju plaćaju za veću zaradu.

Klima, način života, sve je to drugačije nego kod nas, a da ne govorimo o osećaju da si u drugoj zemlji stranac. Auslander, etiketa koji su mnogi dobili u Nemačkoj i zemljama germanskih jezika.

"Živeti gore, nikada. Supruga Božena je jednom predložila opciju da svi živimo gore. Nakon kratkog razmišljanja, odluka je brzo doneta", priča Bedić i iznosi svoja iskustva.

"Plata mi je gore bila 2.000 evra plus osigurana hrana i smeštaj. Moj trošak je bio kutija cigara i pena za brijane. Međutim, nije to stil i način života za mene. Sve je određeno, kao da si mašina. Da ne govorim o klimi, kada padne sneg. Svaka čast državi, ona je socijalna, uređena, sve je po ps-u, ali nisam ja za to", priča Bedić koji je i pre odlazio da radi u inostranstvu, konkretno u Frankfurt.

Zimu bi odradio u Nemačkoj, a zatim se na sezonu vraćao da radi kod kuće. Tako je sve bilo dok se nije oženio i dobio prvo dete.

"Stvarno ne bih mogao da živim gore. Razumem ljude koji idu napolje iz Slavonije. Kod njih je stvarno situacija loša, život je grozan. Nama ovde nema potrebe da idemo kao gastarbajteri. Imamo sreće što živimo u gradu kakvom živimo", kaže Bedić.

Dok će mnogi koji čitaju ovaj tekst prvo pomisliti kako ova priča nema veze s njihovom percepcijom realnosti, i dalje tvrditi kako posla nema, dotle će ekipa iz ovog restorana i dalje muku mučiti kako pronaći kuvara za ovu sezonu.

"Od početka godine tražimo kuvara, ali još uvek nismo pronašli nekoga", kaže Bedić.

Niko neće da bude kuvar u Hrvatskoj, ali zato mnogi odlaze napolje da rade za nemački minimalac, dele stan sa 10 drugih ljudi, srozavaju kvalitet svog života. Ima ljudi koji su stvarno prisiljeni da odu, ali s druge strane ima i mnogo onih koji bi da žele mogli manje da kukaju a više da rade u Hrvatskoj.

Kurir.rs/Zadarski.hr

Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir