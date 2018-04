TODORIĆ SE OTVORIO: Lex Agrokor je kriminalni dokument, zaposlene u koncernu su progonili Plenković i njegovi ljudi

Bivši šef Agrokora rekao je da su ljude u Agrokoru progonili premijer Andrej Plenković, ministarka privrede Martina Dalić i ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović. Lex Agrokor je nazvao kriminalnim dokumentom i istakao rol ap model unapred isplaniran.

"Oni nekoliko dana posle mog odlaska hteli da pokrenu rol ap model, ali im je sugerisano da to ne rade jer Najthed nije kupio sve bodove", rekao je Todorić. Rekao je i da Agrokor nije imao nikakvih problema dok nisu počela medijska izveštavanja o tome kako je kompanija u problemima.

Rekao je da su "Dalićka i njena grupa upotrebili proveren metod u Agrokoru". Na pitanje s kojim motivom su neki ljudi iz vlasti radili protiv njega, rekao je:

"Razmišljao sam da li je to geopolitika ili interes velikih sila. Geopolitika je bila uključena, i američka i ruska ambasada. To nije bila politika njihovih ministarstva spoljnjih poslova, očigledno je da su u pitanju velike pare, da se tako zarađuje veliki novac."

Todorić je aludirao na to da je Zakon o Agrokoru potpisao pod pritiskom.

"Mi sad imamo taj lešinarski fond Najthed i to što on radi je potpuno legalno. Ne mogu reći da su oni došli i da rade nešto što se ne radi, ali moraš to da radiš profesionalno. Treba da radiš po zakonima biznisa i propisa. Oni su došli s jednom opravdanim ciljem, međutim počeli su da se bave poslom koji nije po pravilu službe i to je na velikim tržištima, poput američkog, neverovatno kažnjivo", rekao je.

Takođe je istakao da je pre dve, tri godine Najthed dolazio s ljudima oko Ante Ramljaka, Borislava Škegre i Martine Dalić kao i da je to "sve jedna te ista ekipa".

Kurir.rs/N1/Telegram.hr

Foto: Printscreen/Youtube

Kurir

Autor: Kurir