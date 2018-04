POBUNA U CRKVI: Sveštenik tražio na krizmanju novčanu pomoć za gladnu decu, pastva skočila na njega!

"Svima sam rekao da na krizmu u crkvu dođu u 10.30, dakle pola sata pre početka mise, da bih ih uputio i razmestio ih. Neki su kasnili, a zatim su počeli da mi dobacuju i rugaju se. Rekao sam im: dobro, kad je tako, neka svaki krizmanik i kum daju po 100 kuna za gladnu decu u Africi", objasnio je sveštenik.

Pobunili su se roditelji i kumovi koji nisu dolazili na sastanke na kojima se vernici pripremaju da prime krizmu (Svetu potvrdu, pomazanje, jedan od svetih sakramentara) i koji su slabo slali decu na veronauku.

Fra Miro je prikupio 1.000 kuna pomoći za decu u Africi, a pobunjeni roditelji ne mogu s tim da se pomire.

foto: Profimedia

"Ovo je nedopustivo. Da li zaista moram da plaćam da bi moja ćerka primila sveti sakrament? Nisam imala novca kod sebe. Morala sam da pozajmim 200 kuna od kolegnice s posla da bih krizmala svoje dete", kaže majka jedne devojčice, koja tvrdi da je samo pet minuta kasnila na sveti čin.

"Svi smo bili toliko šokirani. Oni koji nisu dali novac morali su da se zapišu i rečeno im je da na idućoj misi vrate svoj 'dug'", komentarišu neki roditelji.

Fra Miro negira da im je to naredio i kaže da je u crkvu pustio i one koji nisu imali novca. On objašnjava da je dve godine bio misionar u Africi i da od tada pokušava da osvesti ljude da na tom kontinentu deca svakog dana umiru od gladi i da im i najmanja pomoć znači.

"Od tada sakupljam novac za najmlađe. I ovaj novac će dobro doći. Ako je ovo još jedna patnja koju zbog toga moram da podnesem, neka bude", kaže on misleći na medijsku pažnju.

Inače, fra Miro je poznat po tome što cele godine ide u sandalama. Sakuplja staru hartiju i flaše i tako je prikupio 40.000 kuna, koje je donirao deci u Africi.

Kurir.rs/24sata.hr

Foto: Profimedia/Ilustracija

Kurir

Autor: Kurir