USPEŠAN HRVATSKI PREDUZETNIK BEŽI U NEMAČKU: Iako je imao uspešnu firmu, lopovski sistem ga je pobedio

Imotehnika je jedno od najvećih preduzeća za elektroinstalacije i građevinarstvo u Imotskoj krajini, a koje zapošljava više od 100 ljudi na gradilištima u Nemačkoj i Hrvatskoj. Lasić je već ranije govorio o problemima neplaćanja, a sada ga to tera iz Hrvatske. "Da me se ne bi pogrešno shvatili, ne odlazim u Nemačku kako bih poboljšao bilas svoje penzije. Imam 59 godina, dobro sam zaradio u životu i ne mogu da sve potrošim da ih imam još tri, ali želim da sačuvam malo zdravlja i dostojanstva, ako već nije kasno", rekao je on.

Kap koja je Lasiću prelila čašu bio je posao sa zagrebačkom Tehnikom, s kojom je sklopio ugovor vredan više od 930.000 evra. Rok za završetak je bio 25. april prošle godine. Sa investitorima su imali rok do 1. juna, koji su već produžavali, a znali su da ga neće moći ispoštovati.

“U dve tačke na kraju ugovora ugurali su da im trebamo dati garanciju banke na 10 odsto ukupnih radova i još 10 odsto jamčevine, što znači da su nam uzeli 20 odsto garancije. U iste tačke stavili su kako će nam vratiti depozit 60 dana po dostavljenoj garanciji. Priča ni tada ne bi bila tragična da gospoda iz Tehnike nisu potrošila depozit, naš novac, koji je trebao biti deponovan na posebnom računu”, ispričao je Lasić i dodao da je Tehnika od investitora dobila 30 odsto avansa koji nisu distribuirali prema izvođačima. Da se investitor nije umešao i shvatio da Tehnika vara, Lasić kaže da bi njegova kompanija bankrotirala. Država, s druge strane, nije ni mrdnula prstom.

“Ja vas molim da mi nađete jednu državu na svetu da se objekt gradi pet meseci, a obračun troškova 10 meseci. Jedino u Hrvatskoj. Ma gde to ima da jedna tvrtka potpiše s investitorom aneks o penalizaciji ako ne završe radove do 1. juna, a znali su da neće moći. Zato nama koji smo bili uredni s rokovima Tehnika preti kaznama, umesto da mi njih kaznimo. Da budemo jasni, Tehnika nije jedina u Hrvatskoj koja se tako ponaša. Zbog takvih imamo egzodus ljudi i struke iz ove zemlje”, dodaje Lasić za Slobodnu Dalmaciju.

U Nemačkoj bi, kaže, u takvom slučaju, mogao doći do svog novca na sudu. U jednom slučaju, kad mu je investitor ostao dužan oko 320.000 evra, jedan poslovni partner u Nemačkoj rekao da postoji jasno definiran put kako doći do novca koji mu duguje. Nemački advokat je blokirao dužnikovu imovinu u Nemačkoj i podneo tužbu za jedan stari dug iz Hrvatske, koji je naplaćen za samo dva dana, dok je hrvatsko pravosuđe za istu stvar odugovlačilo čak devet godina.

"Kada bismo mi u Hrvatskoj mogli da naplatimo 50 odsto naših potraživanja, ne bismo imali nijedan razlog da plate naših radnika odmah ne budu veće za 266 evra. Ali ja ne mogu da obećavam i dizati kredite kako bih zaštitio radnike i sebe od pomahnitalog sistema. Odgovorno tvrdim da će onog trenutka kada sistem bude radio da novac uzme onaj ko ga je zaslužio, a ne prvi do njega došao, naše plate biti 1000 do 1,300 evra i hrvatski radnik neće odlaziti trbuhom za kruhom", zaključio je Željko Lasić, koji svoju kompaniju prebacuje u Nemačku od 1. maja.

