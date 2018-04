(VIDEO) ĆERKA PREŽIVELOG LOGORAŠA OBELEŽILA DAN U JASENOVCU: Pozdravila sve partizanskim pozdravom, a njenom pričom su svi bili dirnuti

Nešićeva je na komemoraciji na grudima nosila sliku Josipa Broza Tita, a kada je na kraju komemoracije polagala venac, prvo je sve pozdravila partizanskim pozdravom, šakom stisnutom uz čelo, a potom se prekrstila njome.



U razgovoru je rekla kako joj je otac bio zatočen u logoru dve godine i šest mjeseci. Preživeo je proboj iz Jasenovca čija se godišnjica danas obeležava.

"On je u proboju, kad su ga uhapsili, imao 16 godina. Onda je odveden u Vinkovce gde je dosta maltretiran. U knjigama od Jasenovca ima sve zapisano, postoji njegovo svedočenje, šta je sve preživeo", rekla je.

"Ima sve, kakve je torture pretrpeo. Nažalost, zatražio je penziju i nije je dobio. Onda je bio ljut na sve to i s 47 godina je preminuo", dodala je.



Stanoje Nešić je preživeo proboj. Bio je jedan od 102 ljudi koliko ih je preživelo proboj u koji je krenulo njih 1073.



"Njemu se nisu javili, nije dobio plaketu ni ništa. Mi smo iz Bijelog Brda kod Osijeka i nismo imali mogućnosti da kupujemo novine u ono vreme kad se otvorilo spomen-područje. Tako da sam ja sada nakon toliko godina, on je umro 1975. godine, tražila da dobijem bar neku odštetu za njega, za bol koju je pretrpeo. Nažalost, svi su me odbijali i onda sam poslala vladi i udruženju za zatočene i nestale i ljudska prava, ali ništa, a slala sam i u Ženevu", dodala je.



"Tek posle šest ili sedam godina dobila sam od Bernardice, toliko je bilo u budžetu. Rečeno je da nema više novca i dobio je 25 kuna po danu koji je proveo u logoru", dodala je.



Nešićeva je posle polaganja venaca podigla šaku u partizanski pozdrav, a potom se prekrstila. Kaže da je tim činom htela da oda počast svima koji su bili uz njenog oca.

