PUPOVAC DOBIO SKANDALOZAN MEJL: Za dom spremni, Milorade! To je prastari hrvatski pozdrav!

ZAGREB - Zastupnik u Saboru i predsednik Srpskog nacionalnog veća, Mlorad Pupovac, dobio je u nedelu mejl, u kojem ga neko ko se predstavlja kao Mladen Kostić, pozdravlja sa ustaškim pokličem "za dom spemni" i navodi da je to "prastari hrvtski pozdrav".

"Juče u 2.05, dobio sam mejl u kojem me neko s imenom Mladen Kostić pozdravlja sa ZDS i navodi da je 'ZA DOM SPREMNI prastari HRVATSKI pozdrav!!!", napisao je Pupovac na svom Fejsbuk profilu i dodaje da se to ne dešava prvi put.

"Nije prvi put imejlom, ni Fejbukom, ni pismom, a ni na ulici. Verovatno nije prvi put ni na dan sećanja na žrtve Jasenovačkog logora, a nisam siguran da li je prvi put da se isti šalje na znanje predsednici, premijeru i predsedniku Sabora. Prvi put sam odgovorio i objavio", naveo je Pupovac. On objašnjava da je to uradio tek da se vidi koliko smo se navikli na to da je normalno da se i u vreme i na mestu komemoracije žrtvama genocida/holokausta i ratnog zločina veliča pokret i režim koji je za njih odgovoran.

"Uprkos odluci Ustavnog suda i odredbi Krivičnog zakona prema kojoj je to kažnjivo delo. Osuda zločina u Jasenovcu bez osude ovog pozdrava bilo gde i bilo kad se on pojavljivao, nije potpuna", poručio je Pupovac i dodao: "Iskazivanje pijeteta žrtvama jasenovačkim bez osude svega što veliča zločinačku NDH i ustaški pokret, predstavnici naroda žrtava i antifašisti kojima se šalju ovakve poruke teško mogu doživeti kako bi trebalo."

