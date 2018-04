(VIDEO) POSAO TEŽAK 280 MILIONA EVRA: Hrvati potpisali s Kinezima ugovor o izgradnji Pelješkog mosta

Republika Hrvatska i kineski konzorcijum "Kineska korporacija za mostove i puteve" (China Bridge and Road Corporation) potpisali su u Dubrovniku ugovor o izgradnji Pelješkog mosta i pristupnih puteva.

Potpisan je i ugovor o stručnom nadzoru gradnje Pelješkog mosta između Hrvatskih cesta i Instituta IGH, Centra za organizaciju građenja i Invest inženjeringa.

U nazočnosti predsjednika #VladaRH @AndrejPlenkovic i ministra Olega Butkovića, potpisan je Ugovor s izvođačima radova za izgradnju mosta kopno-Pelješac s pristupnim cestama i Ugovor o stručnom nadzoru nad izvođenjem radova na izgradnji mosta. pic.twitter.com/oJNFxDxFMj — Vlada R. Hrvatske (@VladaRH) April 23, 2018

Potpisivanju ugovora prisustvovali su hrvatski premijer Andrej Plenković, ministar pomorstva, saobraćaja i veza Oleg Butković, ministar državne imovine Goran Marić, ministarka regionalnog razvoja i fondova Evropske unije Gabrijela Žalac, ministar uprave Lovro Kuščević i ministar odbrane Damir Krstičević.

Predsjednik #VladaRH @AndrejPlenkovic sudjeluje u #Dubrovnik na potpisivanju ugovora za izgradnju Pelješkog mosta. Uz predsjednika Vlade su PPVRH i ministar @DamirKrsticevic, ministrica Gabrijela Žalac te ministri Oleg Butković, Goran Marić i Lovro Kuščević. pic.twitter.com/TrDPDTETNY — Vlada R. Hrvatske (@VladaRH) April 23, 2018

Plenković je ocenio da je reč o projektu od strateškog i dugoročnog značaja za Hrvatsku i da će Pelješki most biti biser arhitekture. On je naglasio i da neće biti problema sa BiH, jer će most biti visok 55 metara i neće uticati na plovidbu.

PVRH @AndrejPlenkovic: Pelješki most arhitektonska je perla u infrastrukturi RH koja će oplemeniti izgledom i funkcionalnošću našu cestovnu i prometnu infrastrukturu. — Vlada R. Hrvatske (@VladaRH) April 23, 2018

"Pelješki most ne ulazi u pitanja graničnoga uređenja između dve zemlje. Napravili smo iskorake i ovakva visina i raspon između stubova mosta omogućuju našim prijateljima u BiH komotan prolaz i sve što je potrebno za funkcionisanje luke Neum", dodao je on.

Kurir.rs/24sata.hr

Foto: Printscreen Twitter/Vlada R. Hrvatske

Kurir

Autor: Kurir