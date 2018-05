(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) ŠOKANTNE SCENE POSLE PUCNJAVE U SPLITU: Otkriveno ko su učesnici krvavog obračuna, obojica dobro poznati policiji

Nekoliko ljudi se okupilo oko njega i svojom odećom su pokušali da zaustave krvarenje dok ne stigne Hitna pomoć.

Policija još istražuje motiv napada koji je zgrozio Splićane, a nagađa se kako je obračunu kumovao novac.

Bekavac je u kafiću sewdeo sa bivšim bokserom Ivanom Giljanovićem. U početku su mirno razgovarali, a onda je između njih došlo do verbalne prepirke pa potom i do fizičkog obračuna.

Posle toga Bekavac ustaje i beži do stola, a Giljanović prema njemu ispaljuje više metaka i beži iz lokala, dok preplašeni građani pružaju pomoć ranjenom, koji je onako krvav uspeo da izađe ispred vrata kafića.



Inače, Bekavac je odranije poznat policiji. Kao maloletnik, kuhinjskim nožem je ubio 21-godišnjaka ispred kafića na Bačvicama zbog svađe oko ulaska u WC. Odrobijao je pet godina zatvora.

"Da sad kažem da to nisam hteo učiniti, to više nikome nije ni bitno. Bio sam te večeri na kokainu, ubo sam ga jedan put i nadao sam se da će taj momak ostati živ, ali, nažalost, on je umro. Zbog toga sam postao ubica i ovakav i onakav, a i pre toga sam bio u Turopolju, u Požegi... Stvorila se o meni slika kao da sam ne znam šta. Zbog toga ja jesam ubica i to se nikad neće promeniti, ni za deset ni za dvadeset godina, ali sve ovo posle šta se događalo veže mi se za to ubistvo, za šta sam kaznu odslužio ", kazao je Bekavac 2016. godine za Slobodnu Dalmaciju kada je samoinicijativno izišao iz bolnice polomljenih ruku i nogu, s teškim povredama glave, nakon što je krajem septembra te godine bio žrtva otmice i premlaćivanja.

Završio je i u četvoromesečnom pritvoru zbog sumnje za pokušaj ubistva Deana Martedića u splitskom kvartu Split 3. Naime, 25. marta 2016. godine neko je Martedića upucao u noge i podlakticu, a na parkingu na kome se odvila pucnjava pronađen je Bekavčev mobilni telefon. Policiji je priznao da je bio tamo s Martedićem, ali tvrdio je da nije pucao nego da su pucali na njega.

Ponavljao je kako je bežao od pucnjave i da mu je tada ispao telefon. Pušten je iz zatvora zbog nedostatka dokaza, a zbog boravka u pritvoru je tužio državu.

Prošle godine, Bekavac je brutalno pretučen, takođe na Bačvicama. Nepoznati napadači pretukli su ga palicama, strpali u kombi, odvezli ga na drugi kraj grada i izbacili u jednoj garaži. Pronašli su ga prolaznici u lokvi krvi, polomljenih ruku, prstiju, s povredama glave i krvarenjem u mozgu. Policija još nije otkrila napadače, a Bekavac nikad nije otkrio njihova imena.

Dva meseca posle premlaćivanja, policija ga je uhvatila kako se Splitom kreće naoružan pištoljem devetkom s metkom u cevi. Pištolj je pronađen tokom rutinske kontrole saobraćaja. Bekavac je bio suvozač, a pištolj sakriven ispod sedišta. Priveden je na Prekršajni sud, policija je protiv njega zbog pištolja podigla optužni predlog. Uprkos polomljenim rukama, nosio je pištolj.

S druge strane napadač koji je juče ustrelio M.B, doznaje RTL iz krugova bliskih istrazi, 36-godišnji je Ivan Giljanović. koji se povezuje sa splitskim kamatarskim podzemljem. Reč je o bivšem bokseru i profesoru kineziologije koji je 2012. osuđen zbog iznude, pretnji i sklapanja reketaških ugovora. On je bio mozak iznuđivačkog trojca koji je putem oglasa nudio 'povoljne kredite' od 5 do 15 hijada evra uz nedeljnu kamatu od 20 odsto.

Giljanović je za 14 krivičnih dela iznude i lihvarskih ugovora koje je činio tokom pet godina 2012. dobio 3 godine i 10 meseci zatvora, i to nakon što se nagodio.



U drugom slučaju 37-godišnjak je zbog iznude momka koji je morao u tri navrata da pljačka poslovnice Splitske banke kako bi vraćao njemu i prijatelju dug, nepravomoćno dobio tri i po godine zatvora, ali je predmet vraćen na ponovno suđenje.

Kurir.rs/Index.hr/RTL/Slobodna Dalmacija

Foto: Youtube/Printscreen

Kurir

Autor: Kurir