SPLIĆANKA OTKRIVA DETALJE SKANDALA: Nadbiskup Barišić je još pre 15 godina znao za fratra pedofila i nije ništa preduzeo!

Tako barem tvrdi Splićanka I.Š. koja je o svemu progovorila za Slobodnu Dalmaciju.

"Za Uskrs te 2003. godine, sećam se, došao nam je otac momka koji je bio najbolji prijatelj mog supruga. On je tada saznao od sina šta se dogodilo i rekao nam da bi išao na tog fratra mačetom, baš se sećam tog detalja. Kazali smo mu da bi time napravio samo još veću štetu, da bi uništio celu svoju familiju i da zlo nije odgovor na zlo, a oni su vrlo duhovna i božja porodica. Tada sam studirala teologiju i kad sam dobila informaciju da se događa strašna stvar u manastiru Sv. Frane i da je žrtva najbolji prijatelj mog danas pokojnog supruga, nisam imala drugog izbora nego da odem kod nadbiskupa Marina Barišića u Zrinsko-Frankopansku ulicu i sve mu ispričam", rekla je I.Š, danas majka troje dece.

Opisala je i kako je izgledao susret s prvim čovekom Splitsko-makarske nadbiskupije.

"Nije mi bio problem da dođem do njega. Rekla sam mu tada kako stvari stoje, da to što govorim nije ni trač ni šala i da je porodica žrtve vrlo uznemirena i pogođena, da je to jedna velika nepravda, da je život toga momka paralizovan... Prema njegovom stavu i suzdržanosti, a nije mi postavljao nikakva potpitanja, videla sam da ga sve to ne dotiče, stvarno sam imala takav utisak.

Nije bio uopšte zainteresovan da dobije od mene više informacija od onoga što sam mu tada rekla. Nije bio neugodan prema meni, ali mi njegov izraz lica i stav nisu ulili nikakvu nadu da će reagovati i išta učiniti. Kad sam mu kazala šta znam, možda je bio tek neki uzdah, koliko se sećam", rekla je I.Š.

Istakla je i da je uvek o svom susretu s Barišićem prepričavala prijateljima kad bi se povela temo o crkvi i Sv. Franu i da smatra da je uradila ono što je mogla time što je upozorila sam vrh Crkve na moguće zločine koji su se događali u njihovom manastiru.

