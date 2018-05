OVOM DEDI I RAMBO ZAVIDI: Hrvatska policija pretresla kuću 78-godišnjaku, ali se ovakvom nalazu nije nadala

Naime, policajci su mu u petak pretresli kuću i našli čitav arsenal.

U njoj je imao sedam bombi, četiri mine, 30-ak delova za mine i detonatore, tri poluautomatske puške "Crvena zastava", tri karabina M-98, dve automatske puške "Špagin Dobošar", dve mašinke M-72, dva puškomitraljeza M-53, puške M-48, pušku M-70, kuburu, 380 grama baruta, hrpu kundaka i cevi za puške, prigušivače i 3.692 metka u različitim okvirima. Iz opreza oduzeli su mu lovačku pušku i metke koje je legalno imao.

"Verovatno se neko uplašio da dalje drži to silno oružje pa je mislio da ću ga se ja lakše rešiti. S obzirom na to da sam pre osam godina imao problema s manjom količinom oružja, koju su i tad ostavili među sekundarnim sirovinama, i tad sam policiji rekao isto što i sad. Ali, sudija me osudio i odslužio sam svoju kaznu. Upravo zbog toga nisam htio da mi se to ponovno dogodi, jer sam u poodmaklim godinama, planirao sam da prijavim oružje", ispričao je 78-godišnjak.

Požalio se kako mu je u oktobru 2017. na Hitnom prijemu u Požegi preminula supruga. Ostao je sam i zaboravio na oružje.

"Ma kakav sam je Rambo?! Nisam bio ni onda kad sam bio mlađi, a kamoli sad. Ceo život se bavim sekundarnim sirovinama, tačnije od 1957. Otkupljujući i prodajući gvožđe, obojene metale i lim, zaradio sam penziju. Ništa drugo u životu nisam radio", kaže deda.

Među svim onim što mu ponude na prodaju odmah prepoznaje da je li ukradeno. U takvim slučajevima zvao je policiju, i tvrdi da bi i u ovom slučaju učinio isto.

Komšije o njemu imaju samo lepe reči. Poznaju ga kao vrednog čoveka, koji nastoji da prodajom sirovina dopuni svoj kućni budžet.

"Svestan sam da to nije smelo da bude kod mene. Ako će me kazniti, neka to učine. Na sudu ću reći kako ne znam ko je to oružje doneo", rekao je on.

Kurir.rs/24sata.hr

Foto: Avaz.ba

Kurir

Autor: Kurir