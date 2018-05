TERORIŠE IH GOLA KOMŠINICA NA TERASI: Svaki dan se sunča bez odeće, deca moraju da gledaju golotinju!

Osječaninu je zasmetao taj postupak pa je poručio kako se devojka sunča gotovo svaki dan i dodao kako to nije primereno jer preko puta žive porodice s malom decom.



"Gotovo svaki dan može se videti kako se u susednoj zgradi na balkonu gola sunča jedna devojka. To nije prikladno, s obzirom na to da preko puta žive porodice s malom decom. Kad god deca izađu na balkon, moraju da gledaju golotinju pa me zanima je li to prema našem zakonu zabranjeno", napisao je.



Kako se navodi, policija kažnjava zbog prekršaja vređanja ili omalovažavanja moralnih osećaja građana. Prema članu 14. hrvatskog Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, za takav čin predviđena je novčana kazna.



"Moral shvatamo kao opšteprihvaćeni standard društvenog ponašanja, tako da radnja prekršaja u pravilu predstavlja ponašanje koje znatnije odstupa od stavova sredine u kojoj se odvija. U praksi to je najčešće obavljanje fizioloških potreba na javnom mestu, kao i razgolićavanje", poručila je policija.



Balkoni su takozvana fiktivna javna mesta



Iako većina smatra kao su balkoni i terase privatne, policija smatra da u određenom trenutku mogu postati i javna mesta, nazvana “fiktivna javna mesta”.



"Izložena je pogledima javnosti ili je posledica radnje nastupila na javnom mestu, a što može biti i glasna muzika iz stanova ili kuća koja se čuje na ulici i slično", poručila je policija.

Kurir.rs/ Glas Slavonije

Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir