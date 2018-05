AFERA MEJLOVI RUŠI PREMIJERA HRVATSKE! INDEX: Plenković znao za mahinacije, a vlada ipak izglasala Lex Agrokor!

Uz uobičajene adrese Ante Ramljaka i Tomislava Matića iz Texo Managementa, Tonćija Korunića iz InterCapitala, Borisa Šavorića i Branimira Žarkovića iz advokatske kancelarije "Šavorić i Partneri", kao i Zorana Besaka iz Zadruge za etično finansiranje, tog puta bile su dodate još dve imejl adrese: Dubravke Vlašić Pleše, savetnice predsednika vlade Andreja Plenkovića, i Sanje Mišević, državne sekretarice u Ministarstvu pravosuđa.

S Plenkovićevom savetnicom i državnom sekretaricom članovi Borg grupe komunicirali su i danima pre. Slali su im poslednje verzije Lex Agrokora.

Mejlovi koje Index.hr poseduje, a čija je autentičnost neosporna, pokazuju kako su mejlove pisaca Lex Agrokora primali i zvaničnici vlade. Celu akciju vodila je Dalićeva radila preko svoje privatne pošte, ponekad i preko službene, znali su ne samo Plenković, koji se redovno sastajao s članovima Grupe Borg, nego i njegovi bliski suradnici, koje je sam doveo u vladu, i ostali službenici kako u vladi, a tako i po ministarstvima. To pokazuje da su Plenković i Dalićeva radili uz odobravanje ostatka vlade.

Martina Dalić

Svima u vladi, a naročito premijeru Plenkoviću, moralo je da bude jasno da se Grupa Borg, koja je zadnje verzije Lex Agrokora slala u vladu samo nekoliko sati pre njegovog slanja u Sabor, kasnije bogato naplatila radeći u Agrokoru u funkciji savetnika. Sada je sasvim jasno da se može govoriti o organizlovanom delovanju kako bi se obmanula hrvatska javnost i omogućila enormna zarada privilegovanom krugu ljudi koji je okupila Martina Dalić, Plenkovićeva desna ruka, a omogućio upravo hrvatski premijer Andrej Plenković.

Ko su pisci Lexa znao je i Zdravko Marić, ministar financija. On se na početku krize i oglašavao na mejlovima Borga i polemisao s autorima Lexa, ali se brzo povukao. To je i sam priznao, ali je "zaboravio" da doda da je nastavio da prima mejlove. Poslednji je primio 30. marta, samo dan pre izglasavanja Lex Agrokora. To znači da je i njemu bilo jasno ko je sve radio na Lexu.

U poslednjim mejlovima pred usvajanje Lexa dodata je još jedna imejl adresa, i to martina.dalic@vlada.hr. Naime, Dalićeva se ponekad služila i svojom službenom mejl adresom, pa je umela da poštu sa svoje privatne imejl adrese na Hotmejlu sama sebi šalje na svoju službenu na vlada.hr i obrnuto.

Međutim, zakon je prošao, a sumnje su ostale. Sigurno je jedino da su pisci Lexa u svemu ovome napravili dobar posao. Ili kako je to dobro opisao advokat Šavorić u mejlu od 7. aprila:

"Sad sam tek zaplakao, shvatam kako veliki posao smo napravili."

I Ante Ramljak je sve znao o tome ko i zašto piše Lex Agrokor

Iako je sada jasno kako Dalić sasvim sigurno nije radila sama na izradi Lexa, ostaje pitanje ko je najzaslužniji za taj zakon. Sudeći prema prepisci, to je definitivno bilo advokatsko društvo Šavorići, ali i nekadašnji vladin poverenik za Agrokor, Ante Ramljak. Uglavnom, i sami Borgovci su se među sobom složili ko je najviše podmetnuo leđa.

"Dragi svi, u prilogu sugestije i pitanja na draft od noćas (posle ovog mega pothvata, Boris i Toni i službeno ulaze u kategoriju Marvelovih superjunaka)", piše u delu mejla od 29. marta koji je Borgovcima poslao Branimir Bricelj, koji je bio viđen za poverenika za Agrokor.

