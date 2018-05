AFERA MEJLOVI POKRENULA LAVINU: Isti ljudi koji su zaradili na Agrokoru spremali i prodaju Ine i deonica HEP!

Štaviše, Nacional piše da je imao uvid u mejlove i da je razgovarao sa učesnicima koji su potvrdili da je upravo Ante Ramljak, bliski saradnik Martine Dalić i bivši vanredni poverenik u Agrokoru, bio tvorac ideje da se prodajom 25 posto HEP-a skupi novac za okup Ine!

Nezvanični savetnici su radili mimo zvaničnog saveta koje je oformila Vlada i koje se bavilo modelima otkupa. Tvorcem ideje da se novac od prodaje HEP usmeri na otkup Ine dosad je smatrana Martina Dalić, ali sada ispada da je tu ideju predložio Ramljak. S njim je u tajnoj grupi bio u borgovac Branimir Bricelj iz "Altera korporejt fajnens" (Altera Corporate Finance).

Ramljaka je zvanično angažovala firma "Morgan Stenli", koja je za prethodnu Vladu već pravila procenu IPO HEP. Ali baš Ramljak je autor tog modela i on je lično držao prezentacije u nadležnim Vladinim telima, citira Nacional sagovornika iz vlade i dodaje da je Ramljak imao i poverljive informacije o Ini.

U grupi za Inu bili su i Mostovi članovi, kao i u grupi za Agrokor, a to su ljudi iz Zadruge za etičko finansiranje. Nacional piše i da je sukob HDZ i Mosta izbio baš zbog modela otkupa, a podseća i da se Most bunio zbog prodaje HEP i da je predložio model za Inu koja to ne uključuje, što je izazvalo bes u HDZ.

Inače, vlada Andreja Plenkovića izabrala je prošlog meseca za savetnike za Inu ponovo firmu "Morgan Stenlil" u konzorcijumu s Intesom Sanpaolo i PBZ.

