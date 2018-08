"Ronio sam kad sam ugledao manju hobotnicu. Hranila se u pesku na dubini od dva do tri metra. Iznenadilo me što se nalazi tako blizu obale. Zaljubljenik sam u more pa sam odlučio da se malo s njom poigram", rekao je Boris Stanić koji je imao blizak susret sa hobotnicom na gradskoj plaži Jadrija kraj Šibenika.