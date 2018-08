PAKAO SEZONSKIH RADNIKA U HRVATSKOJ: Spavanje u butiku, bez kupatila i osnovnih uslova!

Uporedo sa rasprostranjenim pričama da na hrvatskom primorju vlada manjak sezonskih radnika, i da ne mogu da se nađu sezonci "ni lupom da ih tražiš i pored sjajnih uslova koji im se nude", isplivale su fotografije koje sve to dematnuju.

Reč je o jednom bivšem butiku u strogom centru Makarske koji je poslužio kao smeštaj devetorici sezonskih radnika.

Kada se nakon odrađenih smena konobara, picaa-majstora i obezbeđenja u kasnim noćnim satima momci vrate u ovaj "luksuzni" smeštaj, umesto pod hladan tuš idu u butik u kojem spavaju kao sardine na poređanim poljskim krevetima, a koji rashlađuju promajom jer klime nema, kao ni kupatila.

Širom otvporena vrata butika, kako bi pustili makar malo vazduha da uđe unutra, nisu toliki problem radnicima koliki prolaznicima koji ne mogu da se načude prizoru.

Od obećanog luksuza, doduše zatekli su jedan umivaonik i wc šolju. Njihv šef inače, kako prenosi Slobodna Dalmacija, dva metra od mora na gradskoj plaži ima ogromno kameno zdanje sa ugostiteljskim objektom, stanovima, apartmanima, poslovnim prostorima.

"Iskreno, nije prostor baš primeren za tu svrhu niti sam ja znao da će Zlopaša u njega smestiti devet kreveta i radnika. Situacija je nezgodna, ali imaju lavabo, a pre neki dan sam im kupio i instalirao tuš, samo fali paravan da ih ljudi ne gledaju. I klima. Sve sam iznajmio u skladu sa zakonskim propisima jer je reč zapravo o prizemlju stambene zgrade, a prostor sam prijavio nadležnim službama, i to kao onaj za smeštaj radnika", kaže vlasnik prostora Mrkušić navodeći kako je bivši butik ionako nameravao da preinači u apartman, a ovaj je prostor iznajmio na dva meseca.

Čovek koji je iznajmio butik za smeštaj radnika, međutim, ima drugačiju priču.

"Kakav prostor, gde je Trg Tina Ujevića, koji radnici, nisu to moji radnici, kakav ugovor o najmu, aj pokažite mi ga... Ako se setim da su to moji radnici i da sam unajmio prostor bivšeg butika za njihov smeštaj, javiću vam. Zapravo, intenzivno ću razmišljati o tome jesu li to moji sezonci", rekao je Milijan Zlopaša.

