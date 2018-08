NE PRIMAMO TAKVE JER ORGIJAJU: Vlasnik hotela u Hrvatskoj otkazao rezervaciju gej paru, a onda je njihov odgovor obišao svet! (FOTO)

Fabiano Valim, radiolog iz Sao Paula u Brazilu, bukirao je hotelski smeštaj preko sajta Buking.com u Zadru, međutim, posle par dana, stiglo mu je obaveštenje da je njegov smeštaj otkazan uz poruku vlasnika apartmana sledeće sadržine:

"Odbijeni ste. Ne primamo homoseksualce. Otkažite svoju rezervaciju. Tomislav Gospić".

U potpisu je bilo ime pretpostavljenog vlasnika zadarskog hotela sa četiri zvezdice "Identitet". Valim, koji je na odmor planirao da ode sa suprugom, odgovorio je: “Dragi Tomislave Gospić, iznenadio me je vaš nepristojan odgovor na moju rezervaciju. Homofobno ponašanje poput vašeg trebalo bi da bude zabranjeno u čitavom svetu.

Ali, i dalje verujem u dobre ljude. Vi niste jedan od njih. Zadržaću svoju rezervaciju do 30. jula jer to je moj dogovor sa servisom Buking.com. Nadam se da će vas oni nekako kazniti.

Oduvek slušam vrlo lepe stvari o Hrvatskoj ali, naravno, vi niste deo toga. Jesam li u pravu? Bog vas blagoslovio."

Kada su pozvali broj koji stoji pored imena hotela, novinarima hrvatskog Jutarnjeg lista, javio se sin vlasnika, Aleksandar. Kada su mu objasnili zašto ga zovu, on im je rekao da su doneli takvu odluku posle nereda koji je ostao iza para homoseksualaca iz Slovenije koji su u hotelu orgijali. Na njihovo pitanje šta bi bilo da su takav nered ostavili heteroseksualci, posle kraćeg ćutanja odgovorio da ga ne maltretiraju više.

"Pauza mi traje do 17 sati, nemojte me maltretirati", rekao je on i prekinuo je vezu.

Kada su ga ponovo nazvali, da bi mu rekli kako upravo pišu tekst i da im je potreban njegov komentar, začudio se što se o tome uopšte piše, rekavši da ga Tviter i mediji uopšte ne zanimaju, kao i da on ima pravo na svoj život i svoje odluke.

"Ovi što pišu po Tviteru samo potvrđuju da sam ja u pravu", rekao je on.

Ovaj slučaj i dalje intrigira javnost, pa su sve brojniji komentari na zvaničnom nalogu Buking.com u vezi sa spornim hotelom u vlasništvu porodice Gospić.

