ŠOKANTNA ISPOVEST KONOBARA SA JADRANA: Radim BEZ SLOBODNOG DANA, a platu zarađujem tako što naplaćujem na crno i izdajem račune NA TUĐE IME

On je odlučio da ispriča svoja iskustva o tome kako funkcioniše ugostiteljstvo na hrvatskom moru, ali je insistirao da ostane anoniman kako ne bi ostao bez posla. On je samo jedan od hiljadu sličnih, među kojima je i dosta sezonskih radnika iz Srbije, koji leto provode radeći na Jadranu.

"Imam 38 godina i već godinama radim sezonske poslove u ugostiteljstvu na celoj obali. Poslao sam CV na više adresa i javilo mi se dosta poslodavaca, a najbolje mi je zvučao ovaj gde sada radim. Gazda mi je rekao da mi za posao konobara nudi platu od 8.000 kuna (malo više od 1.000 evra) za devet sati rada. Uz to, da mi je osiguran smeštaj i hrana. To je meni zvučalo super i odmah sam prihvatio. Za slobodan dan ga nisam ništa pitao jer nisam hteo da ispadnem neozbiljan. Svi znaju da radnici koji rade sezonski na Jadranu nemaju pravo na slobodan dan. To je kod nas normalno", navodi on.

Ovaj mladić dalje ističe da još ni jednu celu mesečnu platu nije dobio, jer deo koji dobija na ruke, odnosno na crno, mora posebno da "zaradi".

"To znači da moramo da naplatimo što više toga bez fiskalizacije. I tako ćemo zaraditi taj drugi deo obećane plate. Na taj način, svaki dan bez fiskalizacije naplatimo između 2.600 i 6.500 evra. To je moja procena, ali po prometu u restoranu znam da je to minimalno oko 2.600 evra koje svaki dan naplatimo na crno. Normalno, taj iznos zavisi od dana do dana. Uglavnom turisti plaćaju karticama i tu se ništa ne može, a na crno naplaćujemo onima koji plaćaju gotovinom", opisuje on kako rade pojedini ugostitelji.

Ističe zatim da to nije sve, jer jedan dan nedeljno svi konobari moraju da izdaju račune na tuđe ime.

"Tako u evidenciji ispadne da taj dan imam slobodan dan. A nemam ga. To su uveli kada je uvedena fiskalizacija, jer su inspektori iz Poreske uprave u kontrolama videli da isti konobar na svoje ime izdaje račune svaki dan u mesecu. Tada je bilo jasno da konobari rade bez slobodnog dana, što nije dozvoljeno", kaže on.

"Onda su vlasnici restorana i kafića zadnjih godina uveli kao "standard" da svaki konobar jednom nedeljno ceo dan mora da izdaje račune na tuđe ime kako bi ispalo da taj jedan dan tobože ima slobodno. Evo, ja ću sutra izdavati račune na ime mog šefa kako bi izgledalo da imam slobodan dan. I tako je svuda, to je masovna pojava koju sezonci moraju da prihvate ako žele da rade", dodaje nezadovoljni sezonac i zaključuje da su zbog toga radnici hronično umorni, neispavani, nervozni pa se često svađaju međusobno i sa gostima.

