VOZAČ IZBACIO SVE PUTNIKE IZ AUTOBUSA: Očitao im lekciju, a sada ga svi slave kao heroja!

Ali čim ih je otvorio, masa ljudi uletela je u autobus kao furija. Gurali su nesrećnog mladića, tako da je on ostao napolju.

Anti se, kako je sam rekao, zamračilo pred očima...

"Istina je, jednostavno mi se zacrnilo... Ustao sam i rekao im da se srame, da je žalosno da im ja od 35 godina moram držati lekcije iz kulture i ljudskosti.

Rekao sam im i da se srame, svašta sam im izgovorio. Jednostavno sam "pukao", takav sam, odgojen da ne podnosim nepravdu i da pružim pomoć kome je potrebna. I rekao sam im da svi izađu iz autobusa da bi mladić s invaliditetom mogao da uđe", ispričao je Ante.

Njegova "kritika" ipak nije do kraja upalila, jer veliki deo putnika nije želeo da izađe.

"Tada sam ugasio autobus i rekao da se meni nigde ne žuri i da nećemo krenuti dok se autobus ne isprazni", kaže. Posle desetak minuta izašli su i najuporniji, mladić u kolicima ušao je u autobus, a ostale putnike Ante je puštao samo kroz prednja vrata.

"Gledao sam i imaju li karte, a one bez nje, a bilo ih je dosta, nisam pustio u autobus", objasnio je.

Kad su napokon stigli do pazara u centru grada, mladić s invaliditetom stisnuo mu je ruku i zahvalio.

"Ne bih želeo da sada ispadam nekakav heroj, meni je ovo bilo nešto najnormalnije. Inače sam vatrogasac u DVD-u Mladost iz Kaštel Sućurca, i ne volim ni kad nas vatrogasce proglašavaju herojima. To je naš poziv, a ovaj moj postupak je potpuno običan, žalosno je možda to što se to doživljava kao nešto senzacionalno, to bi trebalo biti normalno", zaključio je Ante Bonacin.

On je postao zvezda nakon što je jedan od putnika medijima poslao pismo u kome objašnjava šta se dogodilo i koliko ga je Bonacin oduševio svojim potezom.

