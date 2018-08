MORSKI PSI SVE ČEŠĆI U JADRANU: 3 saveta kako da se EFIKASNO odbranite od njih

Od opasnijih vrsta za ljude vrlo verovatno će se u Jadranu pojaviti tigar (Galeocerdo cuvier) i trupan oblokrilac (Carcharhinus longimanus) koji je već viđen u Sredozemnom moru i neke manje opasne vrste iz tropskih područja, uglavnom Crvenog mora, prenosi 24 sata.hr.

Kako se odbraniti od mosrkog psa?

"To je teško pitanje jer nema prave odbrane od morskog psa koji je naumio videti kakvog ste ukusa. Morski psi najčešće napadaju naglo i to je opasno. Ako ga ipak vidite, najbolje se bez previše panike, ako je to moguće, udaljite od njega prateći ga gje se nalazi", upozorava profesor Petar Kružić.

Nemojte panično plivati prema obali

Morski pas će vas upravo tada videti kao plen koji pokušava da pobegne od njega. Iako je u tako paničnoj situaciji jako teško ostati pribran, upravo to je ključno kako biste izbegli nesrećnu sudbinu koju je morski pas za vas namenio.

Ne okrećite mu leđa

Iako bi nam svima to bila prvobitna reakcija, morskom psu nikada ne okrećite leđa, već ga gledajte u lice. Ako ste u trenutku kad ste ga ugledali ronili, uspravno izronite gore šireći maksimalno ruke i noge (ali ne panično!) kako biste izgledali što veći. Naravno, jednom kad pokaže da je zainteresovan za vas, teško da će vas pustiti dok se ne uveri u to da ste mrtvi.

Ne pokušavajte da ga udarite

Klint Emerson, bivši član glavne specijalne jedinice Američke ratne mornarice, za Biznis Insajder je objasnio kako se suprostaviti morskom psu. "Svi znamo da su udarci u vodi puno usporeniji, stoga ako niste posebna osoba koja ima veoma jak i snažan udarac čak i u vodi, udaranje pesnicom morskog psa u nos, neće napraviti apsolutno ništa", upozorava Emerson i dodaje da je pre svega treba ciljati na njegove oči ili svom snagom povući škrge koje se nalaze iza glave.

Spas je u kupaćem?

Zajedno sa naučnikom Nejtanom Hartom i industrijskim dizajnerom Rejom Smitom, Hamiš Džoli, osnivač organizacije SAMS je otkrio da je kupaći sa tamnim delom koji ide na telo i prugastim rukama i nogama najbolje za surfere jer dizajn odela surfera čini sličnim ribi morskom lavu ili morskoj jegulji, koje morski psi ne jedu.

Kurir.rs/24 sata.hr

Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir