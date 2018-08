MAJKA POKOJNOG MATEA PROZVALA HRVATSKOG MINISTRA ZDRAVLJA: Sin mi je kao pas umirao u mukama na ulici, da li bi Kujundžić rekao da je sve po propisu da se radilo o njegovom detetu? Meni svaki život vredi isto, a njemu?

"Moj e dete moglo je da bude živo da su počeli da ga spašavajui na vreme. Satima je ležao na ulici kao pas, a to nije zaslužio. Najviše me boli što je umro u mukama, a niko nije mogao da mu pomogne, mučio se do zadnjeg časa", kroz suze priča Martina Klapan, majka Matea Ružića koji je tragično preminuo u nedelju u Zaprešiću jer u vozilu Hitne pomoći, koja je došla na intervenciju, nije bilo lekara da mu pomogne.

"Na tabletama sam, tresem se. Juče sam bila na injekcijama. Užasno mi je teško. Ministar Kujundžić je rekao da je sve bilo po propisima, a do Matea nije uopšte došla Hitna pomoć nego sanitetsko vozilo sa sestrom i tehničarom koji su u torbi imali flaster i bivacin. Moje dete nije povraćalo na ulici, nije se ogrebao, on je umirao.

Vikao je da mu neko pomogne, nije mogao da dođe do vazduha. Sve slabije je disao. Pričala sam sa čovekom koji je bio sa njim do zadnje sekunde, koji je gledao kako je počeo da plavi i umirao mu na rukama. I on kaže da to nije smelo da desi. Da se postupalo kako je trebalo on ne bi umro. Sistem je totalno zakazao", kaže za Utarnji.hre Mateova majka za Jutarnji.hr.

Ona želi da se sazna istina, tražila je da vidi sina poslednji put, ali su joj radnici pogrebnog rekli da ne smeju da otvaraju sanduk. Rekla je i da je tražila i rezultate obdukcije koje će dobiti tek za dva-tri meseca.

"Na tabletama sam, da ne mogu više ni da plačem. Ne želim da se o tome priča dva, tri dana i da se zaboravi. Mislim da to treba da se reši. Umirao im je pred nosom, a nisu imali ništa. Kako je moguće da su došli nepripremljeni? Zašto im je toliko dugo trebalo? Razgovarala sam sa jednom doktorkom koja mi je rekla da bi mu pomoglo da su mu dali injekciju na vreme. Spasio bi se. Pa imao je samo 21 godinu. Još nije ni počeo da živi! - kaže Martina.

Juče sam poslala poruku ministru Kujundžiću i pitala ga što bi on uradio da se radilo o njegovu detetu. "Došla sam do privatnog broja Milana Kujundžića i poslala sam mu poruku. Pitala sam ga bi li mu bilo drago da su tako ležala njegova deca na ulici satima poput psa. Da su tako ležali Ana i Hrvoje? Zar životi njegove dece vrede više od života moga Matea?," pita se Martina i dodaje da joj nije ništa odgovorio, a zna i da neće.

Matteo Ružić danas će biti pokopan Kujundžiću spavaš li mirno? - https://t.co/dhbzj8UbQV Ružić danas će biti pokopan Kujundžiću spavaš li mirno? pic.twitter.com/GULpvoEsnO — Spectator (@Spectat66296363) August 14, 2018

"On će mirno da spava. Sve će se zataškati, ogradili su se od svega. To morta da se reši jer sutra to može da bude nečije drugo dete na ulici ", kaže Martina.

"Bio je veseo. Završio je školu za kuvara, radio, a pre nekoliko dana me zvao i hvalio se da je položio vozački i kupio auto. Danas je trebao da ga preuzme.

Nitko ne može da mi ga vrati. Ne znam kako ću da živim sa tim. Želim da ministar Kujundžić da ostavku. Toliko je toga obećao. I za onu jadnu dečicu koja su bolesna i za vakcine. Ne znam što on radi. On će ovo zataškati i mirno spavati, a niko nije zaslužio to što se Mateu dogodilo. Meni svaki život vredi isto. A njemu?", besna zaključuje Martina.

