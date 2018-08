GARDIJAN ŽESTOKO ISPROZIVAO HRVATE: Njihova policija brutalno tuče i pljačka izbeglice! TRETIRAJU IH KAO STOKU

Reportaža Gardijanovog novinara iz Velike Kladuše opisuje svedočenja migranata koji su mu ispričali uznemirujuća iskustva s hrvatskom policijom.

Refugees crossing from Bosnia 'beaten and robbed by Croatian police' || Via: Guardian https://t.co/nZrgtF0mM7 — SafetyPin-Daily (@SafetyPinDaily) August 16, 2018

"Srećnici su pobegli s razbijenim mobilnim telefonom. Oni manje srećni kažu da su ih tukli štapovima, mučili i napadali sa psima. Mnogi navode kako su im ukradene velike količine novca." Ovim rečenicama počinje tekst u kojem Gardijan opisuje brojne izjave migranata iz Velike Kladuše i Bihaća. Kažu da su posle prelaska granice bili podvrgnuti nasilju od strane hrvatske policije.

Dodaje da većina žena kaže da nisu bili žrtve nasilja, ali su bile svedoci napada na muškarce. Neke od njih su ispričale kako su ih tukli i terali da se skidaju kako bi ih pretražili.

Novinar navodi da su brojni migranti svedočili o situacijama kada im je policija razbila telefone, oduzela novac i terala ih nazad u BiH.

Karolina Augustova, volonterka humanitarne organizacije "No name kitchen" u Velikoj Kladuši već dva meseca skuplja svedočanstva migranata koje je hrvatska policija deportovala nazad u BiH. Ona navodi da su migranti bili pokradeni i da ih je njih 60 do 70 odsto prijavilo policijsko nasilje.

U tekstu Gardijana objavljena su svedočanstva nekoliko izbeglica i migranata sa kojima je novinar razgovarao.

Rahim (38) iz Avganistana: "U svakoj zemlji u kojoj smo bili imali smo problema s policijom, ali nikad kao s hrvatskom policijom. Ne smeta mi u kojoj ćemo državi završiti. Ćerka mi je bolesna, samo želim da je odvedem kod dobrih lekara. Nemamo novca, pa ne možemo da platimo krijumčarima. Samo hodamo, hodamo, hodamo, uvek po noći. Zadnji put bili smo pet dana u šumi, ali nas je na kraju zaustavila policija. Uzeli su mi 180 evra i poslali nas nazad. Tog puta me nisu tukli. Prebili su me dvaput, od pet pokušaja prelaska."

Azam (39) iz Avganistana: "Prestao sam da brojim koliko sam puta igrao ovu igru. Tukli su me i pljačkali pred mojom decom. Obrazovani smo ljudi, a hrvatska policija nas tretira kao stoku. Ćerka mi ima 11 godina, a ovo nije mesto za dete. Muškarac sam i ne bih trebalo da plačem, ali srce mi je slomljeno. Da nemam decu, odavno bih se ubio, ovo je previše."

Leila (45) iz Irana: "Pokušala sam ući u Hrvatsku pet ili šest puta, ali su me ulovili svaki put. Јednom su me slagali i rekli da mogu ostati 21 dan ako potpišem neke papire u policijskoj stanici. Potpisala sam ih. Fotografisali su me, odvezli natrag na granicu i pustili. Ukrali su mi zadnjih 150 evra i mobilni telefon. Platila sam hiljade evra i putujem dve godine. Imam dve ćerke ovde i ne znam šta da radim."

