HRVATSKI VODITELJ DOBIO PRETNJE SMRĆU, PA IH SVE OBJAVIO NA FEJSBUKU: I ti ćeš dobiti u potiljak, kunem se!

Posle poslednje epizode koja se bavila prošlonedeljnom godišnjicom "Oluje" i osuđenim ratnim zločincem Mirkom Norcem, Zovak je dobio poruku koja je glasila: “I ti ćeš dobiti u potiljak, kunem se”.

Zovak kaže da je s istog profila i ranije dobijao poruke, ali uglavnom s uvredama. Ovoga puta dobio je pretnju smrću, a muškarac koji mu je zapretio poslao mu je i raspored autobuske linije kojom je Zovak godinama putovao u posetu porodici. Zovak je slučaj prijavio policiji.

"Sjajno je što smo toliko napredovali kao društvo da je normalno kad na televiziji vidiš nešto što ti se ne sviđa da se jednostavno, umesto daljinskog upravljača, ljudi odluče za pretnju smrću autoru emisije. Trebalo je dogurati do ovoga. Ali, malo veterani koji otkazuju koncerte nepogodnim pevačima, pa DORH koji ne goni one koji prete jer su bili pijani i jer su veterani, pa predsednica koja kaže da su pretnje samo izraz nezadovoljstva i na kraju dođemo do ovako olakog razbacivanja s pretnjama smrću. Ja sam to sad prijavio. Kao Vojko Vrućina 'reka san NE MOŽE", izjavio je Zovak.

