HRVATSKI POLITIČAR ŠOKIRAO OBJAVOM NA FEJSBUKU: Dok mi laprdamo o Tompsonu i Bajagi oni slažu piramidu odanih koji će sutra sa užom i širom rodbinom trčati na birališta!

Splitski gradski odbornik Jakov Prkić rekao je da će platiti večeru svakom zaposlenom u Županiji koji do posla nije došao preko veze. Ali ima jedan uslov - taj zaposleni javno kaže ime i prezime

"I tako to ide godinama. Pogotovo u Županiji. Do radnog mesta možeš samo preko stranačke ili rodbinske veze. Nikako drugačije. Pre 6-7 godina objavila Županija konkurs da traže fotografa za radno mesto čini mi se saradnika za izradu web stranica. Javio se jedan moj kolega sa višom školom (fotografskom) zadovoljio sve uslove, ali nastao je problem. Ne traže oni fotografa sa višom nego sa srednjom stručnom spremom. Kažei on kako mu ne smeta da radi i za platu srednje stručne spreme. Aaaa ne, ne, oni hoće baš srednju stručnu spremu. I koga prime? Naravno svog člana (HDZ).

Dođem posle nekog vremena u Županiju da snimim nekakav protokol i traže mi fotografiju. Pitam gde im je fotograf kojeg su nedavno primili? Aaaa ne radi on to. Aj da ne dužim, sad je taj kolega gradonačelnik jednog srednjedalmatinskog grada.

Dok mi laprdamo o Hladnom pivu, Bajagi, Tompsonu, Hajduku…., oni lagano slažu piramidu odanih koji će sutra zajedno sa svom svojom užom i širom rodbinom otrčati na biralište i odabrati svog spasitelja. A svi oni koji odluče da apstiniraju su u dobroj meri deo problema, a nikako deo rešenja. Dok se to ne promeni možemo da citiramo Ripera: ..dok jedemo g**na, drugi jedu kekse.. i ..kako je dobro kad si na Vlasti… Kako smo se navikli da je normalno doći do radnog mesta preko stranačke ili rodbinske linije, kao što je normalno da Sunce izlazi na istoku?

Niko se osim Vojka V. ne pita Kako to? Za ova radna mesta trebaće novca. Gde će se naći? Dugačka je obala u našoj Županiji, daće se u koncesiju pa će biti para, povećaće porez na vozila… Reci Vojko V. NE MOŽE, molim te.

P.S. Plaćam večeru svima koji su zaposleni u Županiji, a nisu došli preko stranačke i rodbinske veze do radnog mesta. Jedini uslov je da javno kažu ime i prezime", napisao je Prkić na Fejsbuku.

