HRVATSKI NAČELNIK ŠAMARA HDZ ODBORNIKE: Tvrdi da mu je upućena pretnja smrću, pa je rešio da se obračuna pred decom i suprugom

U opštini Blato trenutno je glavna tema načelnik Ante Šeparović, 41-godišnji načelnik koji je sa svojom Nezavisnom listom prije više od godinu dana osvojio vlast u tom mestu pa u Opštinskom veću ima sedam od trinaest većnika. Kako piše Slobodna Dalmacija, on je pretio i opalio šamar 39-godišnjem Gordanu Kvesiću, osramotivši ga pred ženom, decom i sestrom, navodi list. Opozicioni HDZ traži Šeparovićev odlazak sa mesta načelnika.

U razgovoru za Slobodnu Dalmaciju, Gordan Kvesić, inače inženjer građevine i stalni sudski veštak, ispričao je što se dogodilo.

“Dok sam ležao na plaži Veli žal u društvu supruge, sestre, moje dvoje dece i četvero djece mojih prijatelja, prišao mi je Ante Šeparović i njegov brat Nikola. Gotovo sam zaspao kada sam iznad sebe vidio Antu koji je kleknuo i počeo mi govoriti: ‘Prestani raditi to što radiš jer ću ti oči iskopati, nećeš moć više u selo, ubit ću te…’ Samo sam ga stigao upitati: ‘O čemu pričaš’ na što mi je njegov brat odgovorio ‘Znat ćeš!’, a Ante mi je opalio šamar i obojica su se udaljila. Sve su to gledali moji najbliži, a pogotovo se prepalo šestoro dece starosti od sedam do 14 godina”

Nakon incidenta, Kvesić je pozvao policiju, što je učinio i Ante Šeparović. Izjavu za Slobodnu dalmaciju je dao isključivo jer se oseća povređeno, osramoćeno i da mu je nanesena nepravda, a kako stvari stoje boji se da će najverov

atnije biti prekršajno kažnjen.

“Ispričao sam policiji sve što se dogodilo, a onda mi je jedan od policajaca rekao da je Šeparović prijavio mene da sam ja njemu pretio, što je apsolutna laž. Bilo je jako puno svedoka, ali kada su vidli o kome se radi i ko me je napao, rekli su mi da neće svedočiti jer ne žele probleme. Nisam incidentna osoba i posao kojim se bavim zahteva mirnoću i trezvenost. Na napad nisam odgovorio jer se ne želim da se spuštam na nivo divljaštva i smatram da će policija kojoj je sve prijavljeno, kao i sudstvo, odraditi svoj deo posla kako treba”, rekao je Kvesić.

S druge strane, Šeparović tvrdi potpuno suprotno i negira Kvesićeve optužbe.

“Dok smo ja i moj brat sa svojim suprugama prolazili plažom Veli žal na Prižbi Gordan Kvesić je uputio meni i mojem bratu ozbiljnu pretnju smrću. Bio sam neugodno iznenađen te sam se približio na dva koraka od dotičnoga gospodina i upitao da li to meni govori. On je odgovorio potvrdno i ponovio pretnju smrću. Ja sam se potom sa suprugom te svojim bratom i njegovom suprugom vratio nazad na deo plaže gde se je bio ostatak naše porodice. S obzirom na to da se radi o ozbiljnoj pretnji smrću slučaj sam prijavio policiji koja je uzela izjave. Hteo bih samo napomenuti da gospodin Gordan taj dan nije došao na plažu sa decom kao što vam je rekao.”

Želimir Bosnić, član Opštinskog veća Blata i predsjednik Kluba većnika HDZ-a, osudio je napad Šeparovića i trvdi da mu verbalno i fizičko nasilje nisu strani.

“Umjesto da mu se s punim poverenjem može da obrati svaki meštanin Blata i turista, Šeparović svoje meštane tuče na plaži i to pred trista ljudi koji to gledaju. Kakvu poruku osim straha širi naš načelnik, koji nakon ovoga mora dati ostavku ako ima iti malo političke odgovornosti. Sećam se kada je Šeparović bio HDZ-ov načelnik opštine i kada je verbalno izvređao jednog našeg većnika pre nekoliko godina. Dakle nasilje, i verbalno i fizičko, nije mu baš strano, i to se ne sme više tolerisati.”

