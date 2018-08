ALARMANTNE POSLEDICE MASOVNOG ISELJAVANJA U HRVATSKOJ: Zatvara se 6 škola, u 117 nema nijednog prvaka

Cilj 4. Agende Un za Održivi razvoj do 2030. - Kvalitetno obrazovanje

Cilj 4. Agende Un za Održivi razvoj do 2030. - Kvalitetno obrazovanje

ŠOKANTNO! ČOVEK KRVNIČKI ŠTAPOM PRETUKAO KUČE U DVORIŠTU: Ali mu to nije bilo dosta, pa ga onda vezao i šutnuo u glavu! (UZNEMIRUJUĆI VIDEO) 680

Stih dana

Da volim kad boli, da mrzim kad grli me da bežim kad noću me traži da ga molim kad ignoriše me što više je njen, meni više je draži

Maja Berović „Nisam normalna“