UŽAS KOD OSIJEKA: Ivica našao gnezdo sa 320.000 stršljenova i bez straha krenuo u OPASNU AKCIJU

U mestu Aljmaš stršljeni su formirali gnezdo dimenzija 1,30 sa metar i u njemu je bilo oko 320.000 stršljena!

Ivicu su pozvali da dođe i uništi gnezdo, te se prošlog vikenda bacio u akciju.

foto: Profimedia

"Trebalo mi je dva i po sata da ga uništim i više od tri boce plina. Čim sam im se približio, uznemirili su se, ali ja sam morao da ostanem pribran. Na sreću, sve je prošlo bez problema", kaže Mišin, koji je u Aljmaš došao na poziv vlasnika vikendice, ali je od njih zatražio da ne budu u blizini dok ne uništi leglo.

Kaže da su stršljenovi posljednjih godina postali prave ubice. Kako ističe, to više nisu oni naši autohtoni stršljeni, jer je pre šest godina došlo do njihovog ukrštanja s indijskim stršljenom pa su mutirali. Ubod malo ko može da preživi.

Ivica kaže da se ne slaže sa naučnicima koji kažu da nije bilo mutacije.

"Na jednoj kući sam uništio tri legla stršljena. Jedno je bilo od pravog indijskog stršljena, a druga dva su bila mutacija", kaže Ivica koga mnogi zovu u pomoć.

"Nekad me u pomoć zovu ljudi, a nekad i vatrogasci, spasilačka služba ili čak policija jer kod nas ne postoji besplatna služba za to. Privatnim kompanijama morate da platite od 500 do 700 kuna, a ljudi nemaju taj novac. Ja ne tražim novac, ali trošim svoje gorivo za auto, trovalentni plin, dezinfekcijska sredstva, pa se uvek nadam da će mi ljudi dati nešto novca da pokrijem troškove. Neki daju, neki me gotovo oteraju nakon što uništim gnezdo. Već osam godina, koliko to radim, pokušavam od grada, županije i države da dobijem novac, sredstva za rad, polovni auto za intervencije, ali nema razumevanja. Plina već ni nemam, tako da mislim da okončam svoje volontiranje po tom pitanju", ogorčeno kaže Mišin, koji je poslu uništavanja stršljenovih legla podučio i sina i još neke dečke kako bi, eventualno, nastavili to da rade bez straha od uboda.

Mišin je, proteklih godina, rešavao brojne situacije sa stršljenovima koji su predstavljali opasnost i za građane u centru grada. Uklanjao je golema legla s po nekoliko desetina hiljada stršljena.

"Samo ove godine uklonio sam više od 300 gnezda. Nedavno sam u Podgoraču došao kod ljudi kojima su stršljeni uletali u sobu, a oni su ih, jednog po jednog, udarali onom muhoklepom. Kad sam se popeo na tavan, gore je bilo leglo veličine plinske boce u kojem je bilo do 20-ak hiljada jedinki. Bili su šokirani kad su to videli", kaže Mišin.

Kurir.rs/ 24sata.hr

Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir