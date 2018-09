BANDIĆ O NAPADU RODITELJA I GRAĐANA: To su bile obične pijanice krvavih očiju, hrabri su samo u čoporu! (VIDEO)

Podsećamo, roditelji dece iz tamošnje osnovne škole i zabrinuti građani izvređali su Bandića i nasrnuli na njega besni zbog pucnjave dve porodice u neposrednoj blizini osnovne škole. Gađali su ga jajima, a kada je odlazio, gađali su čim su stigli njegov službeni automobil i udarali po njemu!

Bandić ih je danas nazvao "čoporom pijanaca".

"Ja mislim da su izabrali pogrešnu metu. Osećam se odlično. Nikad me niko nije pljuvao niti će me pljuvati. Par pijanaca je došlo tamo. Mi smo imali kvalitetan sastanak s predstavnicima roditelja, a onda je došlo par ljudi krvavih očiju. To je sastavni deo posla, mislim da policija nije u potpunosti odradila svoj posao, u pravnoj državi svatko treba da radi svoj posao", rekao je Bandić.

Na novinarsko pitanje kako je prošao njegov automobil u napadu stanovnika Vukomerca, Bandić je rekao da nije oštećen.

"Automobilu nije bilo ništa, sve je u redu, to su obični pijanci. Delim te pijance od poštenih građana. Ja ću biti danas u Vukomercu u 17 sati na pikniku s decom i opet me niko neće čuvati. Hrabri su kad se napiju i kad su u čoporu. Pozivam ih pojedinačno da dođu u Bužanovu ulicu", izazvao je Bandić demonstrante.

Osvrnuo se i na zaraćene porodice.

"Niko se neće iseljavati, nego će oni koji su napravili ekscese odgovarati. Molim vas da ne pravimo cirkus oko grada, grad nije slučaj niti će to biti, a ako je neko napravio problem neka odgovara, neka ga policija obradi i privede sudu", rekao je Bandić.

