KOMARAC JE UJEO ZA KAPAK, A ONDA JE POČEO HOROR: Mirelu je probudio jak bol, osetila je kako joj nešto GMIŽE U OKU! (VIDEO)

Ujutro sam se probudila i osetila jak bol. Otišla sam da se pogledam u ogledalu jer sam mislila da me je nešto ugrizlo, i videla otok. Nisam odmah obraćala pažnju, mislila sam nešto me ugrizlo i šta sad. Onda sam videla to nešto namreškano.

Videla sam da je to nešto živo, da je to neki crvić koji se micao i onda je on krenuo nazad… Prestravila sam se. Jer je on krenuo kao da hoće da izađe napolje kroz kožu - ispričala je Mirela za emisiju "Provereno".

Lekari su joj dijagnostikovali dirofilariozu, odnosno potkožne crve, paraziti koji najčešće žive u psima, ali ponekad mogu da se prenesu i na ljude i to ubodom komarca.

Od larvi koje komarac prenese čoveku, razvije se jedna koja naraste u crva dugog i do 10 santimetara. Mirela je hospitalizovana i trebalo je da bude operisana, međutim, kako kaže, kada bi se crv pojavio nisu mogli da je operišu jer nije bilo hirurga ili anesteziologa.

Kada je konačno došla na red za operaciju, više nije bilo crva. Otvorili su joj kapak, ali nije pronađen, kao ni na magnetnoj rezonanci očne šupljine.

foto: printscreen Yt

" Osetim nekada pritisak jer me oči bole, svrbe, peku… I osetim gmizanje",- ističe Mirela i navodi da ima osećaj kako se taj crv u njoj razmnožio, ali lekari tvrde da je to gotovo nemoguće jer su potrebni mužjak i ženka crva da stvore novu larvu.

U svim dijagnozama s kojima je izašla s pregleda pisalo je parazitoza ili suspektna parazitoza obrva, međutim, to nije dovelo do rešenja Mirelinog problema.

Ova žena oseća se nemoćno, jer ne zna šta da radi niti kome još da se obrati. Utehu joj jedino pruža činjenica da ti crvi nisu dugog veka u ljudskom telu, ali kako kaže od toga nema mnogo koristi kad oseti da joj gmiže pod kožom.

Kurir.rs/Net.hr

Foto printscreen YT

Kurir

Autor: Kurir