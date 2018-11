SLOVENAC SE PREDSTAVIO KAO IVANA I UKRAO 1.125 EVRA: Iznajmljivao lažne apartmane u Omišu i prevario turiste

On je ovog leta izradio lažni Fejsbuk pod imenom Ivana Buljić gde je postavio oglas "Apartmani Hrvatska". Fotografije tuđih apartmana iz Omiša predstavio kao svoje i zalepio ih na svoju stranicu koju je nazvao Ivana Omiš. Naveo je da iznajmljuje dva manja i pet velikih novoadaptiranih apartmana u Omišu, da gosti iz apartmana imaju prekrasan pogled na more i reku Cetinu, da su udaljeni 50 metara od plaže i da svaki ima vaj-faj, veliku terasu i najnoviji klima-uređaj, a cena po danu - od 35 evra za manji do 100 evra za veliki apartman, u koji može stati i šest ljudi.

Zainteresovanima je ostavio i broj svog računa u banci koji je otvorio u njihovoj filijali na Krku.

Ne sumnjajući da se radi o klasičnoj prevari, na oglas su se javili 39-godišnjakinja iz Bizovca, norveška državljanka s hrvatskim prezimenom, Slovenka i 45-godišnjakinja iz Štrigovca. One su mu na račun uplatile kaparu za nepostojeći apartman.

Ukupno je Slovenac uzeo 1125 evra.

Kada su žene došle na ove omiške adrese, shvatile su da su prevarene.

Međutim, novac su već uplatile i u prvi tren su mislile da će problem rešiti pozivima na Pušonjićev mobilni, na koji se on nije javljao. Slovenac je znao za te uplate, pa je evidentirano da je došao iz Slovenije da podiže novac, i to u poslovnicama banke u Rijeci i Crikvenici, a uputio se i do Krka, gde je i otvorio račun.

Policijska stanica Omiš je poslala četiri krivične prijave protiv slovenačkog prevaranta i jednu krivičnu prijavu za pokušaj prevare. Slovenac je za sada nedostupan, nije uhapšen ni u Sloveniji, a postoji mogućnost da ove četiri žene nisu jedine koje je ovog leta prevario.

