STRAVIČNO DVOSTRUKO UBISTVO U ZAGREBU: Komšije našle ženu u lokvi krvi, a u spavaćoj sobi je ležao njen izbodeni pastorak (VIDEO)

Beživotna tela Marice M. (76) i Siniše M. (50), njenog pastorka, pronađena su u subotu oko 13 sati u porodičnoj kući. Ubijeni su nožem, ali ga policija još nije pronašla. Tragaju za oružjem, ali i za ubicom.



Komšija je pronašao beživotno Maričino telo. Ležala je na leđima u krvi, pa je odmah istrčao iz kuće da pozove majku jer je mislio da joj je pozlilo i da je pala. Kad je njegova majka ušla u kuću, shvatila je da je Marica mrtva pa su odmah izašli iz kuće i nazvali policiju.

foto: Profimedia

Potom su počeli da dozivaju njenog pastorka Sinišu M. (50), koji u trošnoj kućici živi s maćehom otkad mu je pre 15 godina preminuo otac. Nije se javljao. Kasnije su saznali da je policija u spavaćoj sobi na krevetu pronašla njegovo mrtvo telo.



Komšije su rekle da s porodicom nikad nije bilo problema.

"To su jako dobri ljudi. I on i ona. On je imao nekih psihičkih problema zbog kojih se lečio, znam da je bio nesposoban za rad, ali nikad nije bio nasilan. Mi smo znali da ga moramo pustiti ako nije dobre volje i sve će biti ok", pričaju ostali meštani. Još nije poznat motiv dvostrukog ubistva.

Doznaje se da je Siniša, kao 100-postotni invalid, nasledio očevu penziju, primao je i socijalnu pomoć, dok je Marica primala penziju. Uz to, navodno su imali i ušteđevinu pokojnog Maričinog supruga i novac od prodaje kuće na Kajzerici.

Takođe, komšije pričaju da je Marica imala nećaka koji je jedno vreme proveo u zatvoru. Naime, 2011. godine bio je osuđen na šest godina zatvora zbog pljačke zlatare u Zagrebu 2010. godine. Njegovi saradnici osuđeni su na pet godina zatvora i uslovne kazne. I on živi u blizini, a komšije su ga videle u petak.

Kurir.rs/24sata.hr

Foto: Facebook/Printscreen

Kurir

Autor: Kurir