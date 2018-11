NOVI VELIKI EGZODUS HRVATA: Ova država ukinula sve zabrane za njihove radnike, primaju i škart! OVO JE NOVA IRSKA! (VIDEO)

Sa prvim pahuljama radna snaga iz Hrvatske se seli u Austriji. U hrvatskim restoranima i hotelima više nema posla , ili ih nema u onom obimu kao što to biva leti, a na austrijskim skijalištima vape za hrvatskim kadrovima.

Realno, bez njihove pomoći teško bi "izneli" sezonu i udovoljili svoj sili skijaša i drugih turista koji godišnje odmore planiraju da provedu u Štajerskoj, Tirolu, Vorarlbergu, Salcburgu... Iz godine u godinu sve je veći interes Hrvata za zapošljavanjem u Austriji i poslodavaca - najčešće vlasnika luksuznih hotela i restorana - za angažiranjem kuvara, konobara, sobarica...

Glavni uslov za rad u Austriji do sada je bio poznavanje nemačkog jezika, barem njegovih osnova - razina A1 i A2; no i to se u međuvremenu promenilo. Deficit radne snage je napravio svoje. Ako si neko ko zaista vrijedi na tržištu rada, dobićeš posao, makar se sporazumevao i rukama.

Nedavno je objavljeno da je austrijsko odelenje za spoljnu trgovinu krenuo u veliki lov na radnu snagu iz Hrvatske. Razlozi su sledeći: plate su dobre, poslodavci pouzdani, jer - ponovno podvlačimo, a Austrija je blizu Hrvatske.

Uglavnom, za tačno trinaest jeseci Austrija će za Hrvate postati nova Irska.

Bliže je, plate su u proseku veće, a prava radnika na viksokom nivou. Zapravo, Austrijanac i Hrvat u Austriji se ne razlikuju kad su u pitanju radnih prava, jer se zbog visokih kazni niko ne usuđuje zakinuti zaposlenog za bilo što mu po zakonu pripada.

Šef jedne "stanice", kuvar koji odgovara za jedan deo jela - zarađuje oko 1850 evra neto, a njegov pomoćnik 1650 evra. Šefovi kuhinja s bogatim radnim iskustvom, ljudi u zrelim godinama koji su radili u najboljim austrijskim hotelima ili restoranima sa Mišelinovim zvezdama, naravno, zarađuju mnogo više, i taj je nivo jako teško dostići. Ali kuvari, koji uspeju svojim znanjem nemačkog jezika, veštinama i iskustvom dobiti posao u hotelima s četiri zvezdice, zarađuju oko 2700 evra neto.

Što se konobara tiče, plata servira je 1650 evra, a konobara koji je šef jedne radne jedinice - 1850 evra neto. Maserke, kozmetičari, radnici na recepciji plaćeni su mesečno oko 1500 evra neto.

Interesantno je da što smo duže u EU-u, iz Hrvatske u Austriju dolazi sve lošije kvalifikovana radna snaga. Pojednostavljeno, oni koji - što se kaže - znaju posao, koji imaju diplome, sertifikate, preporuke i godine radnog staža - odavno su pronašli ono što im odgovara.

