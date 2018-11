VASPITAČICA KOJA JE PSOVALA DECU DALA OTKAZ: Roditelji, molim vas, oprostite mi! To je bila loša šala, kajem se iz srca!

Direktorka Jelena Jukić kaže da joj je dotična vaspitačica ostavku dostavila još u subotu, dan pošto je društvene mreže u regionu preplavio video koji je sama snimila, a na kom detetu izgovara prostote.

"Ona je tu bila samo na zameni", objasnila je direktorka i dodala da će o svemu odlučiti Upravno veće.

"Šta je, bog te posra, šta je više, nema, jesam ti dala Bibija, boga ga jeba s Bibijem više, svima, šta ne iđete kući", čuje se vaspitačica imotskog vrtića koja je sama snimala ovu scenu i zatim je poslala prijateljici. Majka te vaspitačice, koja i sama radi kao vaspitačica u istom obdaništu, kaže za Index.hr da je taj snimak velika greška i loša šala.

"Znam pozadinu cele priče. Nije onako kako se čini, ali svakako je grozno na snimku. Ova užasna šala bila je za nju i njenu drugaricu, koje su prethodne noći izašle s finim dečkom. Činilo se da je fin, ali ubrzo su počele svaki čas da mu izleću psovke i njima je to bilo smešno. I drugi dan je ona došla u smjnu i htela da napravi neku glupu šalu, koja nikome nije bila smešna osim njima, da ona oponaša tog dečka pred decom i da odglumi da bi kao išla kući i to je poslala prijateljici da se nasmeje. Kasnije, kad su njihovi odnosi zahladneli, snimak je objavljen. To je to, ništa drugo. Ona više ne radi u obdaništu", kaže majka te vaspitačice.

"Moja ćerka nije takva, to nije njen rečnik, dogodila se užasna greška i javiće vam se njen advokat", dodala je majka.

Snimak je zgrozio javnost, a inkrimisana vaspitačica obratila se pismom roditeljima.

"Dragi roditelji,

Najljubaznije Vas molim za trenutak vremena, da pročitate šta imam da kažem.

U nameri da nasmejem dve tadašnje prijateljice snimila sam onaj prokleti video pre više od pola godine. Konkretna deca koja su u njemu slučajno su ta koja jesu, ništa se ne odnosi ni na jedno od njih lično.



Znam da nema nikakvog opravdanja ni smisla, ali… Psovke su bile imitacija i naša tadašnja odvratna interna fora, glumila sam kako sam nenaspavana, da jedva čekam kući, da mi je naporno na poslu… A NIJE MI BILO. NIKAD MI NIJE BILO.

Ja obožavam Vaše dete i celu našu grupu, koleginicu, svoj posao uopšte.

Svaki dan radila sam posvećeno i sa srcem, zahvalna što sam tu gde jesam.

Znam da nikom normalnom ono ne bi bilo smešno, ali nama trima budalama tada je bilo. Svesna sam da je neprimereno da neprimerenije ne može. Nepromišljeno, naivno i glupo do kraja. Da, glupa sam i ograničena da bih shvatila da su neki ljudi takvi da će zloupotrijebiti sve što mogu. Naučila sam to na najokrutniji mogući način.

Nikad pre ni posle ništa slično nisam uradila, kunem se svime što mi je sveto. Niti je ono moj rečnik ni način, niti me neko ulovio na delu pa snimio, niti je to ikad iko od mene na poslu čuo. Pitajte sve zaposlene u Vrtiću. Pitajte i decu; ona sve znaju, sve upiju i zapamte. Rekli bi vam…

U životu nisam bila tužnija i posramljenija. Kajem se iz dubine duše i srca.

Uništena sam i slomljena psihički potpuno. Razapeli su me javno, sramotnija kazna ne može biti. Sad čekam i onu disciplinsku…

Ovim putem Vas molim samo za mrvu razumijevanja i saosećanja u slučaju da se ne vidimo više i u ime naših dobrih odnosa odranije.

Oprostite, oprostite, oprostite. Ako ikako možete, oprostite", piše u pismu koje je preneo Radio Imotski.

