HRVATSKA OSTAJE BEZ IZRAELSKIH AVIONA: Analitičar brutalno dokazao zašto je kupovina F-16 problematična!

Informaciju je objavio američki portal Axios, pozivajući se na visoke izvore iz izraelske vlade. Podsećamo, Hrvatska je od Izraela trebala da kupi 12 aviona F-16 iz osamdesetih godina čiji je proizvođač SAD, a na kojima su Izraelci tokom godina napravili brojne promene.

"Ovo je retko odstupanje nakon dve godine iznimno bliskih odnosa SAD-a i Trampove administracije i Izraela, posebno kad je reč o vojsci i obrani", piše novinar Barak Ravid.

Kako su vlada i ministar Krstičević posao sa Izraelcima predstavljali kao gotovu stvar, blokada Trampove administracije dolazi kao veliki udarac.

"Prva je stvar to što kupovina polovnih aviona obuhvaća tri strane. To nije samo formalno političko pitanje, nego je pitanje usklađivanja s NATO standardima. Izrael nije u NATO-u i oni se nisu zamarali NATO kompatibilnošću kada su radili velike modifikacije na avionima. Ti su avioni izašli iz NATO sfere i sada bi trebali da se u nju vrate a pitanje je koliko su kompatibilni. Ovi avioni su na kraju životnog veka i njima treba produženje. Taj komplikovani zahvat mogu da izvedu samo proizvođači, a to su Amerikanci", objasnio je Tabak.

Mnoge je iznenadilo što je SAD Izraelu blokirao prodaju aviona Hrvatskoj s obzirom na blizak odnos Izraela i SAD-a. Ali Tabak i za to ima objašnjenje.

"Izrael i SAD jesu saveznici, ali nisu do kraja bliski po pitanju vojnih stvari tiče. Kad se tiče produženja veka, tu je problem garancija. Ako mislimo da koristimo avione u rokovima koje želimo, to produženje veka je neminovno i to je Ministarstvo odbrane i najavilo. Izrael je te avione snažno koristio. Ko god preuzme garanciju, preuzeo je i veliki rizik. To produženje veka je i tehnički vrlo zahtevno, na ivici je vazduhoplovne tehnologije i niz je pravnih, tehničkih i političkih pitanja oko toga", kaže analitičar za Index.hr.

Što će biti dalje s poslom kupovine aviona? Tabak kaže da je cela priča vrlo neizvesna.

"Posao je još uvek u rokovima, ali nagađa se već duže da ima probleme. Oni još uvek ne izgledaju nerešivo, ali ne izgledaju ni kao nešto što bi se tek tako rešilo", rekao je on.

Pitali su ga i ko je najveći gubitnik u ovoj situaciji. "Izrael ima svoje vazduhoplovstvo koje se upravo oprema novim lovcima. SAD ionako izvozi svoje avione, meni je tu nedvosmisleno da je ovo najveći problem Hrvatskoj. Hrvatska ima dobre odnose s SAD i u posljednje vreme pristojan odnos s Izraelom. Ali čini mi se da je podcenjena osovina SAD - Izrael, a njihov dobar odnos ima jako opipljive granice", smatra Tabak.

"Izraelska ponuda je bila u mnogočemu privlačna, ali je sa sobom nosila velike rizike koji su bili podcenjeni", kaže analitičar.

