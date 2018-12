PROFESOR KOGA OPTUŽUJU DA JE PRETUKAO ĐAKE OTVORIO DUŠU: Nisam pukao, mene je sramota jer sam to morao da uradim, ali sistem je zakazao!

"Ne, gospođo, nisam ja pukao. Mnogi koji rade u školama pući će pre mene. Mene je sramota toga što sam bio prisiljen da uradim. Ali pričati kako sam mlatio učenika je kleveta. Da sam ga ja mlatio, njega bi odneli, a mene odveli. Verujte, ja nemam drugo rešenje, sistem mi je zavezao ruke i biju me. Biju me iz školskih klupa, biju me roditelji, oni iz županije...", rekao je profesor Tehničke škole Čakovec u Hrvatskoj Franjo Dragičević.

"Sve moji kolege u Hrvatskoj su zlostavljani. To dopušta sistem jer nam ne ostavlja nikakvu mogućnost da odradimo svoj posao u primerenoj radnoj atmosferi. Da, biće i gorih stvari i već sam kolegama rekao da se pripreme. Bilo bi dobro da nose pancirke i kacige, samo to košta. Ne karikiram, verujte, vi ne znate u kakvim mi uslovima u školama radimo" kaže Dragičević, koji se našao u centru skandala pošto je, kako je rekao isprovociran bezobrazlukom, napao dva učenika u srednjoj tehničkoj školi.

Pre pet dana napunio je 64 godine, od kojih je 32 proveo u razredu.

Prosvetna inspektorka u Tehničkoj školi Čakovec provela je dva dana istražujući okolnosti događaja koji su učenici opisali kao fizički sukob profesora s dvojicom đaka, koje je navodno lupao po glavi, hvatao za vrat, gurao u ormar svog kabineta... Profesor tvrdi kako nijednog učenika nije udario, a događaj zove incidentom.

Od početka školske godine, priča, u razredu bravara nekolicina učenika sistemski zlostavlja sve nastavnike koji im predaju. Jednu je profesoricu, kaže, učenik ove školske godine fizički napao.

"Reč je o razredu u kom je glavni problem ozbiljno devijantno ponašanje pojedinih učenika, neću se usuditi reći delinkventno. To tri meseca rade svim profesorima koji im predaju. Više puta sam učenike upozoravao da je to što rade nemoralno, držao im pridike, uveravao. Znate, mi profesori imamo dosta različite fitilje, moj je dosta dugačak, mnogo duži nego kod mojih kolega. Ljudi to sve plaćaju zdravljem. Tog utorka ista priča. Krede lete... Komadići, onda komad, bum u tablu. Kako po zanimanju nisam policajac da istražujem ko je šta bacio, celo sam krilo razreda izbacio van. Jedan je učenik pri izlasku iz pljunuo na školsku klupu drugoga đaka. Podigao sam se, a dečak koji je pljunuo brzo je rukavom krenuo da briše klupu. Tog dečaka sam nogom odgurnuo, ali nisam udario, zatim sam ga uhvatio za rame, vrat, ne znam tačno, ovde negde (pokazuje između vrata i ramena), nikakav šamar, to su klevete. Onda je on spomenuo drugog učenika koji ima punu torbu kreda, da je on taj koji sve profesore gađa... Tada sam tog učenika zgrabio i odveo u kabinet. Uhvatio ga za rame i gurnuo, nekoliko puta pritisnuo rukom o glavu, održao mu detaljno predavanje (profesor tu pokazuje kako je pritisnuo rukom glavu učenika). To je bilo to. Došla je psihološkinja, kojoj sam rekao izađite napolje, ništa ne pomažete. Više puta sam, naime, tražio da zaštiti moj lični integritet... " govori profesor.

foto: Profimedia

"Predložio sam direktoru da učenike odvezemo u bolnicu na pregled, jer svestan sam, oni su spremni da se međusobno udaraju i tvrde da je to profesor učinio. Govorili su da sam ih bacao o ormar, udarao, to je strašno. Profesionalac sam, klevete su da sam ih udarao", tvrdi profesor.

Kurir.rs/ Jutarnji.hr

Foto: Printscreen/ Youtube

Kurir

Autor: Kurir