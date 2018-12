MASOVNA TUČA NA NASTUPU MITRA MIRIĆA U HRVATSKOJ! LETELE FLAŠE, ČAŠE I PEPELJARE! POGLEDAJTE OPŠTU MAKLJAŽU! Menadžer kluba za sve krivi pijane policajce! (VIDEO)

U makljaži su učestvovali gotovo svi gosti kluba među kojima su se našli i policajci u civilu što je i zvanično potvrđeno iz PU bjelovarsko–bilogorske.

Pesnice, flaše, čaše i pepeljare letele su na sve strane, ali niko nije teže povređen.

Iz policije su navelida je istraga u toku zbog velikog broja ljudi koji je umešan u tuču.

Vilijam Ded, menadžer kluba kaže kako je neprijatno iznenađen i kako je zbog agresivnih pojedinaca klubu srozan ugled i naneta značajna šteta.

"Klub posluje više od dve godine bez ikakvih problema. Posećuju ga ljudi od 18 do 50 godina i trudimo se da to bude sigurno mesto gde ljudi mogu bezbrižno da se zabave. Tako je i bilo do petka, kada se u klubu održavao koncert i kada su privatno, kao gosti pod uticajem alkohola, klub posetili pripadnici policije, njih 10-ak od kojih su trojica svojim provociranjem i agresivnim ponašanjem izazvali tuču u kojoj su učestvovali oni i drugi gosti, a slučajno je povređen i jedan policajac koji je sa mnom pokušao da smiri gomilu. Uspeli smo da izbacimo sve učesnike napolje. Sve je to izgledalo strašno, a najružnija scena bila je kada je jedan od policajaca ispred kluba devojku od 20-ak godina uhvatio za glavu i bacio je na pločnik. Nadam se da je devojka dobro i da nema posledica zbog udarca glavom", kaže Ded.

On tvrdi da mu je jedan od policajaca u civilu, za koje navodi da su učestvovali u tuči, pred gostima i policajcima u uniformi, koji su došli na intervenciju, ispred kluba pretio, nakon čega se s jednim od kolega udaljio.

"Uništen je Mirićev nastup jer su svi gosti izašli napolje oko 3.20, a klub radi do pet sati, a time je učinjena i šteta prometu kluba", rekao je Vilijam Ded.

Kurir.rs/ Bjelovar.live

Foto: Printscreen/ Youtube

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir