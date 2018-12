HRVAT KOJI JE PREPRAVIO GRAFIT "UBI SRBINA" U ZADRU PONOVO ODUŠEVIO: Nije bitno ko odakle si, važno je da si ČOVEK! Srbi su dobrodošli u moj grad!

Na jednoj zgradi pisalo je "Ubi Srbina", a Jure je dodao samo jedno slovo i tako poslao poruku ljubavi. Sada na toj zgradi piše "Ljubi Srbina". On kaže da ovo nije prvi grafit koji je "uništio" i da zna puno ljudi koji to isto rade.

Fotografije grafita objavio je na društvenim mrežama uz poruku da je "zdravije čitati poruke ljubavi" i odmah uzburkao ceo region. Jure Zubčić kaže da "govor mržnje u njemu izaziva osećaj gađenja".

"Prvo što sam pomislio kad sam video grafit je isto što i pomislim svaki put kad vidim takve grafite. Uvek imam potrebu da reagujem na bilo kakav oblik ksenofobije u javnom prostoru. Odlučio sam da "ispravim" grafit jer smatram da svi odgovorni građani treba da kažu "dosta je" govoru mržnje. Svako u skladu sa svojim mogućnostima, svako koliko može", ističe Zubčić.

On kaže da je poruka koju je hteo da pošalje ovim postupkom jasna.

"Nije bitno da li je neko Francuz, Hrvat, Alžirac, Srbin ili bilo koje druge nacionalnosti, ili veroispovesti, ili pola, ili boje kože... Bitno je biti čovek. S druge strane mi je nerazumljivo da i dan danas to moramo da ponavljamo, a očigledno moramo jer je tragedija da je vest o mom činu obišla celu regiju. To je samo znak koliko smo svi zajedno u zemljama zapadnog Balkana svakodnevno okruženi nacionalizmom i ksenofobijom. Ovo treba biti normalna i svakodnevna stvar, a ne izuzetak", objašnjava on.

Iako se zbog ovakvih grafita stiče utisak da Srbi nisu dobrodošli u Zadar, ističe da "to apsolutno nije istina".

"Znam mnoge iz Srbije koji letuju u Zadru i bukvalno nisu imali nijednu jedinu neprijatnost. Celo leto na zadarskim putevima možete da vidite automobile srpskih registarskih oznaka bez da su ti ljudi imali ikakvih problema. Srećom, mnogi autori ovakvih grafita i sličnih poruka na društvenim mrežama se skrivaju iza anonimnosti i to je doseg njihove "hrabrosti". Ali to svakako nije argument da takve poruke treba i možemo da prećutimo", ističe Hrvat.

On se slaže da u gradovima u Hrvatskoj i dalje ima ljudi koji neguju ksenofobiju i nacionalizam i da Zadar nije izuzetak.

"Kao što sam već spomenuo, živimo u društvima koja pokušavaju da spreče bilo kakav oblik kritičkog razmišljanja. Na tragu toga u Zadru, ali i svugde drugde ima mladih koji snažno zastupaju nacionalističke i ksenofobne stavove. Broj takvih mladih je sigurno veći nego u prethodnim razdobljima, ali i dalje ne mislim da predstavljaju stav i mišljenje većine već su samo glasna manjina, a vlasti se brinu da takvo ponašanje tiho podstiču i u tome je ključan problem jer time uzrokuju da takvi budu još glasniji, a odgovorni i kritični mladi ljudi sve više ćute jer nemaju osećaj da ih društvo štiti na način na koji bi trebalo", objašnjava Jure.

Kako kaže, grafiti mržnje i oni koji pozivaju na nasilje pojave se periodično u Zadru, a ovo nije prvi grafit koji je on "uništio".

"Znam mnoge koji redovno ispravljaju takve grafite, tako da i kad se pojave, vek trajanja im nije dug", zaključuje.

