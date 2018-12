HRVATICA U PAKLU UTERIVAČA DUGOVA: Bila je žirant prijatelju, a kada je prestao da plaća kredit, agencija za naplatu nije imala milosti

Zovu ih ili im šalju dopise u kojima navode kako će ih pleniti ako deo plate svog zaduženog ne budu uplaćivali na račun određene agencije. Kako niko, naravno, ne da ima posla sa uterivačima dugova, i poslodavci se, da bi ih skinuli sa grbače, zahvaljuju na saradnji zaposlenom koji im je agenciju doveo na vrata.

Čitateljka Slobodne Dalmacije, Splićanka V.S. , se žali da je već dva puta ostala bez posla zbog EOS Matrixa, kompanije za naplatu potraživanja ili, kako se navodi na njihovim službenim stranicama, "stručnjaka u području međunarodnog upravljanja potraživanjima".

"Otkako su me se "dohvatili" prije nekoliko godina, pretvorili su mi život u pakao. Zovu me s različitih brojeva, u svako doba, od njih ne mogu da dišem... Ovo što su mi, međutim, napravili, a to je da sam dva puta zbog njih dobila otkaz i više se ne usuđujem da tražim posao jer se bojim da će mi se opet ista stvar dogoditi, jednostavno je prestrašno", žali se V.S.

EOS Matrix je pre nekoliko godina otkupio od Rajfajzen banke njen dug za kredit podignut 2009. godine. Učestala je praksa, naime, da banke prodaju tzv. loše, odnosno teško naplative kredite kompanijama koje se bave naplatom potraživanja, i to za dvadeset odsto njegove vrednosti dok uterivač od dužnika ima pravo da traži celokupan iznos duga plus kamate.

"Premda sam od EOX Matrixa tražila da mi predoče dokaz da su otkupili moj kredit, nikad mi ga nisu poslali. Osim toga, stalno mi šalju različite cifre koje sam im dužna da platim - prvo je moj dug iznosio 73.000 kuna (1.000 evra), a sad se popeo na 89.000 kuna (1.200 evra). Budući da sam ja bila tek garant za spomenuti kredit koji su oni otkupili od banke, pitala sam ih zašto ne uteruju dug od stvarnog dužnika, na čije ime zajam i glasi. On više ne živi u Hrvatskoj, ali je ostao na području EU-a i do njegove adrese je moguće doći. Iz EOS Matrixa su mi odgovorili, međutim, da im je lakše ganjati mene nego njega", priča V.S.

Koliko su ozbiljni u naumu da se naplate od nje, govori podatak da su počeli da šalju pisma njezinom poslodavcu u kojima ga izveštavaju o njenom dugu, i mogućnosti da i kompanija u kojoj V.S. radi bude pod plenidbom.

"Šef me odmah počeo da gleda drugim očima, videla sam da ga zbog cele situacije počinjem da nerviram, da mu je nelagodno uopšte biti u mom društvu. Dotada nikakvih primedbi na moj rad nije imao, da bi ih, nakon dopisa od EOX Matrixa, imao bezbroj. Premda je poslodavac Agenciju izvestio da ja već imam otvoren zaštićen račun na Fini na koji mi se isplaćuju tri četvrtine primanja, dok jedna četvrtina ide na podmirenje jednog duga, iz EOS Matrixa su poručili da to nije njihov problem. Pozivaju se na nekakav član zakona i navode kako, ako ima otvoren zaštićeni račun, da je poslodavac i dalje dužan na taj račun uplaćivati zaštićeni deo, a da je nezaštićeni do, umesto na redovan račun, dužan uplaćivati zajmodavcu, to jest EOS Matrixu ili će u protivnom njegov račun biti blokiran. Iako sam poslodavcu pokušala da obasnim da to nije moguće, da mi se zakonom ne može uzeti još jedna četvrtina plate, on se uplašio i dao mi otkaz. Ista priča mi se nakon nekoliko meseci ponovila i u novoj firmi, s drugim poslodavcem. Šta da vam kažem, očajna sam, bez posla i kao podstanar", jada se ova Splićanka.

Da agencije za naplatu potraživanja bez ikakve zakonske osnove plaše poslodavce tvrdi Iskra Maras Jelavić, pravna savetnica u udrućenju "Splitski potrošač".

"Već godinama mi upozoravamo na to da je poslovanje ovih agencija siva zona. Budući da se one vode pod trgovačkim društvima, nisu pod kontrolom ni Ministarstva finansija, kao ni Hrvatske narodne banke, što je apsurd. U svakom slučaju, u strahu da potraživanja koja su otkupili ne odu u zastaru, uterivači sad pritišću i poslodavce dužnika. To, ponavljam, čine bez ikakve pravne osnove jer nisu u naplatnom redu potraživanja. U konkretnom slučaju, kad ženi istekne postojeća zabrana koja se provodi preko Fine, EOS Matrix može da pokuša da naplati svoju. Dakle, kad dođe na red, a nikako mimo toga. Poslodavcima sugerišem da u ovom smislu odgovore na njihov dopis i da ne otpuštaju ljude zbog pretnje od blokade", napominje Iskra Maras Jelavić.

Kurir.rs/Slobodna Dalmacija

Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir